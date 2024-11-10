Григорян о Пьяниче: «Наступает момент, когда футболист не может различить – он еще в профессии или уже на пенсии. Не успевает ни в атаке, ни в обороне»
Александр Григорян раскритиковал игру Миралема Пьянича и Секу Койта за ЦСКА.
Армейцы играют с «Крыльями Советов» (1:0, второй тайм) в 15-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Койта выпал из матча. Ну а Пьянич... Скажем так, я так, без злорадства, но вполне искренне смотрел первый тайм и думаю: очень быстро наступает момент, когда футболист не может различить – он еще в профессии или он уже на пенсии.
Так вот применительно к Пьяничу – ну, на пенсии. Нигде не успевает, ни в атаке, ни в обороне. Это просто удивительно.
Нельзя сказать, что ЦСКА провалил первый тайм, но выглядит ЦСКА неубедительно», – сказал экс-тренер клубов РПЛ в эфире «Матч Премьер».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости