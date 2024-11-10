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Григорян о Пьяниче: «Наступает момент, когда футболист не может различить – он еще в профессии или уже на пенсии. Не успевает ни в атаке, ни в обороне»

Александр Григорян раскритиковал игру Миралема Пьянича и Секу Койта за ЦСКА.

Армейцы играют с «Крыльями Советов» (1:0, второй тайм) в 15-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Койта выпал из матча. Ну а Пьянич... Скажем так, я так, без злорадства, но вполне искренне смотрел первый тайм и думаю: очень быстро наступает момент, когда футболист не может различить – он еще в профессии или он уже на пенсии.

Так вот применительно к Пьяничу – ну, на пенсии. Нигде не успевает, ни в атаке, ни в обороне. Это просто удивительно.

Нельзя сказать, что ЦСКА провалил первый тайм, но выглядит ЦСКА неубедительно», – сказал экс-тренер клубов РПЛ в эфире «Матч Премьер».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoМиралем Пьянич
logoАлександр Григорян
logoМатч ТВ
logoСеку Койта
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