Раньери после 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Дал футболистам «Ромы» понять, что хочу видеть атакующую игру. Болельщики любят команды, которые стараются победить»
Клаудио Раньери высказался после ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) в Лиге Европы.
«Я ясно дал футболистам понять, что хочу видеть атакующую игру. Болельщики любят команды, которые стараются победить.
Я поставил перед игроками четкую цель, и они хорошо справились. Они сражались до самого конца», – сказал тренер «Ромы».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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