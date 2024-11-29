Раньери после 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Дал футболистам «Ромы» понять, что хочу видеть атакующую игру. Болельщики любят команды, которые стараются победить» 

Клаудио Раньери высказался после ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) в Лиге Европы.

«Я ясно дал футболистам понять, что хочу видеть атакующую игру. Болельщики любят команды, которые стараются победить.

Я поставил перед игроками четкую цель, и они хорошо справились. Они сражались до самого конца», – сказал тренер «Ромы».