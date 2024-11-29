Гафин о «Динамо»: «Поднимаемся после неудачной серии. Должны вернуться после отпуска и забрать все трофеи»

Дмитрий Гафин надеется, что «Динамо» завоюет все трофеи в этом сезоне.

Ранее бело-голубые вышли в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России, выбив «Локомотив» (1:0, первый матч – 1:2, по пенальти – 4:3).

«Ребят, красавцы. С победой! Это очень важно для нас. После неудачной серии мы поднимаемся. Нам осталось два матча [в году], которые мы должны достойно провести. И уйти с хорошим настроением в отпуск.

А после этого вернуться и забрать все трофеи», – сказал председатель совета директоров «Динамо », обращаясь к игрокам.