Гафин о «Динамо»: «Поднимаемся после неудачной серии. Должны вернуться после отпуска и забрать все трофеи»
Дмитрий Гафин надеется, что «Динамо» завоюет все трофеи в этом сезоне.
Ранее бело-голубые вышли в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России, выбив «Локомотив» (1:0, первый матч – 1:2, по пенальти – 4:3).
«Ребят, красавцы. С победой! Это очень важно для нас. После неудачной серии мы поднимаемся. Нам осталось два матча [в году], которые мы должны достойно провести. И уйти с хорошим настроением в отпуск.
А после этого вернуться и забрать все трофеи», – сказал председатель совета директоров «Динамо», обращаясь к игрокам.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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