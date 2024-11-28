«Динамо» прошло «Локо» в Кубке России! Знаем всех полуфиналистов Пути РПЛ

«Локо» – в Пути регионов.

«Динамо» выиграло у «Локомотива» в ответном четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России – 1:0 после 1:2 в первом матче и победа в серии пенальти 4:3.

Теперь знаем всех, кто сыграет в полуфинале Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов.

Тюкавин спас «Динамо» на 88-й – мощнейшим ударом!

Первый тайм вышел сдержанным: «Динамо» пришлось лезть и отыгрываться в гостях, на что «Локо» отвечал своими редкими атаками. Удары Константина Тюкавина выглядели не очень опасно, но пару подходов накопилось.

План «Локо» чуть не сработал на 46-й минуте, когда Наир Тикнизян выбежал один на один с Андреем Луневым – тот спас.

На 70-й минуте Жерзино Ньямси ударил Тюкавина рукой по лицу, но главный арбитр Павел Кукуян не увидел фола. Вероятно, простил защитника «Локо», ведь у него тогда уже была желтая – и мог уйти с поля намного раньше.

«Динамо» было близко к спуску в Путь регионов, но на 88-й минуте сверкнул Тюкавин: подстроился под навес Артура и мастерски зарядил с лету в одно касание. Мощнейший удар.

Настолько, что мяч прошел сквозь руки Антона Митрюшкина.

Гол Тюкавина перевел матч в серию пенальти. Там сильнее оказалось «Динамо», аж два удара отбил Лунев – 4:3. Решающий удар Александра Сильянова пошел выше ворот.

Что теперь в Кубке России?

«Локомотив» переходит из Пути РПЛ в Путь регионов. В верхней сетке остаются «Динамо», «Ростов», ЦСКА и «Зенит».

«Локо», «Спартак», «Рубин» и «Ахмат» спустились в нижнюю часть к «Краснодару», «Акрону», «Динамо» Мх и «Уралу». Не из РПЛ только «Урал».

Жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов состоится 30 ноября. Первые матчи – 11-13 марта 2025 года.

Фото: vk.com/fcdm_official