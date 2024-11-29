Бэйл о «Реале»: «Ничего не работает. Одно дело, когда много суперзвезд в составе, другое – пытаться сбалансировать команду, где повсюду пробелы»
Мадридский клуб уступил «Ливерпулю» в матче 5-го тура Лиги чемпионов. Это третье поражение «Реала» в 5 еврокубковых матчах в текущем сезоне.
«В «Мадриде» ничего не работает. Легко сказать, что дело в травмах и прочем, но они не соответствуют тому уровню, который обычно ожидается от игроков «Реала». Будет трудно вернуть их в форму, чтобы побеждать, но я думаю, что «Ливерпуль» был великолепен и полностью заслужил победу.
Они переживают кризис из-за травм. Одно дело, когда в команде много суперзвезд. Совсем другое – пытаться сбалансировать команду, где повсюду есть пробелы.
Их самый быстрый центральный защитник, Милитао, получил две травмы передней крестообразной связки. Мы упоминали Крооса, он может дать команде передышку, помочь лучше управлять игрой, а не во всем полагаться на Луку Модрича, который, напомню, не всегда был ключевым игроком в прошлом сезоне», – заявил TNT Sports экс-вингер «Реала».
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