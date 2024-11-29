  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бэйл о «Реале»: «Ничего не работает. Одно дело, когда много суперзвезд в составе, другое – пытаться сбалансировать команду, где повсюду пробелы»
1

Бэйл о «Реале»: «Ничего не работает. Одно дело, когда много суперзвезд в составе, другое – пытаться сбалансировать команду, где повсюду пробелы»

Гарет Бэйл высказался о поражениях «Реала» в Лиге чемпионов УЕФА.

Мадридский клуб уступил «Ливерпулю» в матче 5-го тура Лиги чемпионов. Это третье поражение «Реала» в 5 еврокубковых матчах в текущем сезоне. 

«В «Мадриде» ничего не работает. Легко сказать, что дело в травмах и прочем, но они не соответствуют тому уровню, который обычно ожидается от игроков «Реала». Будет трудно вернуть их в форму, чтобы побеждать, но я думаю, что «Ливерпуль» был великолепен и полностью заслужил победу.

Они переживают кризис из-за травм. Одно дело, когда в команде много суперзвезд. Совсем другое – пытаться сбалансировать команду, где повсюду есть пробелы.

Их самый быстрый центральный защитник, Милитао, получил две травмы передней крестообразной связки. Мы упоминали Крооса, он может дать команде передышку, помочь лучше управлять игрой, а не во всем полагаться на Луку Модрича, который, напомню, не всегда был ключевым игроком в прошлом сезоне», – заявил TNT Sports экс-вингер «Реала».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
logoЭдер Милитао
logoГарет Бэйл
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛиверпуль
logoЛа Лига
logoТони Кроос
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoЛука Модрич
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бэйл о Мбаппе: «Все не забивали пенальти. В свой день он лучший игрок в мире. Вопрос времени, когда он станет хорош»
20сегодня, 15:56
Ван Дейк о переходе в «Реал»: «Там есть Рюдигер. Сейчас я сосредоточен на игре с «Ман Сити»
32сегодня, 10:04
Модрич о 0:2 с «Ливерпулем»: «У «Реала» были проблемы в финальной трети, в оставшихся матчах мы должны играть лучше. Мбаппе не забил пенальти, но мы уверены в нем»
20вчера, 22:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Платини о Мбаппе: «Он кажется потерянным на поле. Великий чемпион должен восставать из пепла»
1 минуту назад
«Интер Майами» предлагает Месси контракт до декабря 2026-го, «все указывает на то, что Лео подпишет его» (As)
214 минут назад
Гафин о «Динамо»: «Поднимаемся после неудачной серии. Должны вернуться после отпуска и забрать все трофеи»
219 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт». 3:2 – Хейлунд сделал дубль! Онлайн-трансляция
8722 минуты назадLive
Макманаман о Мбаппе: «Он не «девятка», на этой позиции он забивает не так уж много. С тем же успехом «Реал» мог бы оставить Хоселу»
734 минуты назад
Легенды «Барсы» обыграли «Реал» по пенальти. Роналдиньо, Фигу, Сорин и Конго забили в основное время, Ривалдо, Вилья, Клюйверт, Куарежма, Абидаль, де Бур, Зеедорф тоже играли
936 минут назад
Бонек о Левандовском: «Терминатор «Барсы», лучшая девятка XXI века. Не включаю в их число Месси и Роналду»
18сегодня, 20:19
Автобус «Реала» столкнулся с грузовиком после матча с «Ливерпулем» в ЛЧ и разбил фару. Никто из игроков и персонала не пострадал
16сегодня, 20:14
Пети о Мбаппе: «Думаю, его сглазили. На Западе в это не верят, но я – да»
51сегодня, 20:09
Лига конференций. «Челси» победил «Хайденхайм», «Динамо» Минск уступило «Копенгагену», «Фиорентина» принимает «Пафос», «Астана» и «Витория Гимараэш» сыграли вничью
19сегодня, 20:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о Кубке России: «Клоунада и цирк. «Спартак» проиграл, сыграет с кем-то и может выйти в финал с «Ростовом». Кто придумал этот формат?»
3 минуты назад
Головин пошутил о трансфере в «Зенит»: «С Соболем не очень хочу играть. В Доту – хочу, в футбол – нет»
27 минут назад
Фанаты «МЮ», «Сити», «Ливерпуля» и «Эвертона» выступят против повышения цен на билеты. Совместные акции пройдут перед матчами команд в АПЛ
29 минут назад
Маласиа играет за «МЮ» впервые за 550 дней. Защитник, перенесший 2 операции на колене, вышел в старте на матч с «Буде-Глимт» в ЛЕ
252 минуты назад
Мареска о 2:0 с «Хайденхаймом»: «Трудно найти игроков, которые сегодня не играли бы хорошо. Важно, чтобы они были готовы и использовали свои шансы»
154 минуты назад
Гарначо забил после ошибки Хайкина на 1-й минуте. Вратарь «Буде-Глимт» потерял мяч в штрафной под прессингом Хейлунда
1сегодня, 20:19
Кузьмичев о Джикии в «Химках»: «Должен играть в клубе другого уровня. Интерес от больших команд появится, надеюсь»
7сегодня, 20:04
«Челси» обыграл «Хайденхайм» – 2:0, Мудрик и Нкунку забили, Казадеи удалили. У «синих» 4 победы из 4 на общем этапе Лиги конференций
15сегодня, 19:41
Слот о серии «Ман Сити» без побед: «Я считаю Пепа лучшим тренером мира, потому что он всегда находит решения своих проблем. Он сделает это снова – надеюсь, уже после воскресенья»
6сегодня, 19:30
«Милан» и Габбия продлили контракт до 2029-го
5сегодня, 19:11