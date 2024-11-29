Бэйл о «Реале»: «Ничего не работает. Одно дело, когда много суперзвезд в составе, другое – пытаться сбалансировать команду, где повсюду пробелы»

Гарет Бэйл высказался о поражениях «Реала» в Лиге чемпионов УЕФА.

Мадридский клуб уступил «Ливерпулю» в матче 5-го тура Лиги чемпионов. Это третье поражение «Реала» в 5 еврокубковых матчах в текущем сезоне.

«В «Мадриде » ничего не работает. Легко сказать, что дело в травмах и прочем, но они не соответствуют тому уровню, который обычно ожидается от игроков «Реала». Будет трудно вернуть их в форму, чтобы побеждать, но я думаю, что «Ливерпуль » был великолепен и полностью заслужил победу.

Они переживают кризис из-за травм. Одно дело, когда в команде много суперзвезд. Совсем другое – пытаться сбалансировать команду, где повсюду есть пробелы.

Их самый быстрый центральный защитник, Милитао, получил две травмы передней крестообразной связки. Мы упоминали Крооса , он может дать команде передышку, помочь лучше управлять игрой, а не во всем полагаться на Луку Модрича , который, напомню, не всегда был ключевым игроком в прошлом сезоне», – заявил TNT Sports экс-вингер «Реала».