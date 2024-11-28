«В больших матчах он ноль». Мбаппе критикуют после ЛЧ – не только из-за пенальти

А «Реал» поддерживает.

«Ливерпуль» обыграл «Реал» (2:0) в Лиге чемпионов, но говорят все равно о Килиане Мбаппе, который снова провел неудачный матч.

Два главных хайлайта с его участием – и оба совсем не в его пользу. Цифры – тоже.

Главные эпизоды – отбор против него и незабитый пенальти

По одной яркой истории в каждом из таймов.

На 32-й минуте Мбаппе улетал в контратаку, Брэдли летел помогать сопровождавшему француза Алексису Мак Аллистеру.

Сблизился.

Сыграл в мяч.

Устранил опасность.

Да еще и оставил мяч у себя.

Затем отпасовал партнеру, который начал новую атаку «Ливерпуля», после которой Дарвин Нуньес едва не забил – мяч после его удара пролетел рядом со штангой.

Второй эпизод произошел через полчаса игрового времени. «Реал» при счете 0:1 заработал пенальти. Мбаппе пробил – и не переиграл Куивина Келлехера.

Это 11-й незабитый пенальти в карьере Мбаппе. Реализованных в четыре раза больше – 45. Но процент реализации на уровне 80% – далек от идеального. С пенальти у форварда разные истории – из-за его промаха Франция вылетела в 1/8 финала Евро-2020, но в финале ЧМ-2022 против Аргентины он забил вообще трижды (два раза в игре, еще один – в послематчевой серии). Правда, они не помогли.

А в ЛЧ из восьми ударов Мбаппе не попал с пенальти во второй раз. Первый промах случился три года назад – в игре «ПСЖ» против «Лейпцига» Килиан ударил выше ворот. Случилось это на последних секундах при счете 3:2, с которым игра и завершилась.

Сразу после промаха «Реал» пропустил второй – и проиграл 0:2. Крутой подкат Брэдли и незабитый пенальти – два ярких момента совсем не в пользу Мбаппе, а тут еще и поражение. Достаточно для критики, которую вполне можно было ожидать.

«Реал» включился в поддержку, медиа – нет

Все в «Реале» публично поддерживают Мбаппе.

Карло Анчелотти после игры с «Ливерпулем» заявил: «Он не очень хорошо сыграл, не реализовал пенальти, и это будет сложный момент, но мы все его поддерживаем». Лука Модрич согласен с тренером: «Мы видим, что Мбаппе хорошо работает на тренировках. Иногда он проявляет себя, а иногда нет. Сегодня он не забил пенальти, но мы уверены в нем и верим, что Килиан покажет то, чего от него ждут».

Выступил и Джуд Беллингем: «Такое случается. Он отличный игрок, но давление из-за того, насколько он хорош, велико. Мы проиграли не из-за пенальти. Коллективно мы были недостаточно хороши, они играли лучше, тут все просто». А Лукас Васкес назвал Мбаппе футболистом мирового уровня и высказал уверенность в том, что скоро француз это докажет, а команда и так поддерживает его во всем.

Гарет Бэйл тоже высоко котирует Мбаппе. «Он лучший в мире, доказательство – вопрос времени», – уверен экс-вингер «Реала». Но еще один бывший футболист клуба (и «Ливерпуля» тоже) Стив Макманаман упомянул, что Мбаппе не проявляет себя как следует: «Килиан – не девятка, этот номер может быть у него на спине, но на этой позиции он не супербомбардир, правда? Ему нравится играть широко. Они могли бы оставить Хоселу».

Испанская As изучила статистику – у Мбаппе в матче всего два удара, хотя средний показатель в сезоне Ла Лиги – 4,7, а еще – худший процент точности передач в команде (75%) и больше потерь мяча (15), чем у остальных в «Реале». Чаще Килиана в ЛЧ бьет только Эрлинг Холанд, у которого пять голов, вровень по ударам Харри Кейн, который забил те же пять. У Мбаппе только один гол. Хотя и времени сыграно поменьше – на 18 минут в сравнении с Холандом, на 57 – с Кейном.

В другой публикации As прозвучала громко: «Он – ноль в больших матчах, и на этот раз у него нет алиби». Имеется в виду, что отговорок быть не может, так как Мбаппе сыграл «Ливерпулем» на любимой позиции. В колонке Mundo Deportivo автор Марио Кальдерон написал: «Это не тот Мбаппе, которого ждали. И против «Ливерпуля» он это подтвердил. Факт в том, что ничего не работает, неудачи везде».

Карлос Карпио из Marca считает так: «Мы можем рассуждать о причинах, пытаться выяснить, связано ли это с неспортивными моментами, в эмоциональном аспекте или корень или они ограничены футбольным полем. Неопровержимый факт: сейчас Килиан Мбаппе – даже не тень себя прошлых лет. Проблема неуверенности, от которой он страдает, пожирает его».

А французский журналист Даниэль Риоло выдал яркие цитаты, как и в случае с Матвеем Сафоновым : «Сейчас [Мбаппе] в настолько плохом состоянии, что его уже нельзя назвать футболистом. На поле он ничего не делает, ничего не добивается, он даже не может бегать или двигаться. Он на самом дне.

Можете ли вы вспомнить игрока, который так исчезал с поля, был настолько подавлен психологически, что не мог двигаться. С Евро и до сегодняшнего дня его состояние только ухудшается, и кажется, что его тело больше не хочет [играть в футбол]».

Инсайдер Гильермо Рай пишет, что в «Реале» связывают регресс Мбаппе с нехваткой темпа и напряжения в последние несколько лет выступлений за «ПСЖ». В клубе не сомневаются, что Килиан вернется в лучшую форму, но считают, что для этого нужно время.

* * *

Результативность Мбаппе – 7 голов в 12 матчах Ла Лиги, еще в шести играх в ЛЧ и Суперкубка УЕФА – два мяча. Итого девять, а три – с пенальти.

Дальше у «Реала» очень плотный календарь с семью играми за три недели. В Ла Лиге сыграют с «Хетафе», «Атлетиком», «Жироной», «Райо Вальекано» и «Севильей», в ЛЧ ждет важнейший матч против «Аталанты». В Межконтинентальном кубке есть хороший шанс выиграть второй трофей с клубом.

Расстраиваться некогда.

Фото: Harry Langer/Global Look Press