«Спартаку» предлагали назначить Терима. Посредники в недоумении из-за «долгой и безответной тишины» от Кахигао (Legalbet)

«Спартаку» предложили тренера Фатиха Терима.

Посредники предлагали спортивному директору «Спартака » Франсису Кахигао кандидатуру 72-летнего специалиста, сообщил Legalbet.

Однако Кахигао не отреагировал на это предложение. Посредники пришли в недоумении из-за «долгой и безответной тишины от испанца».

Фатих Терим ранее работал в «Аль-Шабабе», «Панатинаикосе», «Галатасарае» и сборной Турции.

На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В этом сезоне команда идет шестой в таблице Мир РПЛ , набрав 18 очков в 11 матчах.