  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартаку» предлагали назначить Терима. Посредники в недоумении из-за «долгой и безответной тишины» от Кахигао (Legalbet)
30

«Спартаку» предлагали назначить Терима. Посредники в недоумении из-за «долгой и безответной тишины» от Кахигао (Legalbet)

«Спартаку» предложили тренера Фатиха Терима.

Посредники предлагали спортивному директору «Спартака» Франсису Кахигао кандидатуру 72-летнего специалиста, сообщил Legalbet.

Однако Кахигао не отреагировал на это предложение. Посредники пришли в недоумении из-за «долгой и безответной тишины от испанца».

Фатих Терим ранее работал в «Аль-Шабабе», «Панатинаикосе», «Галатасарае» и сборной Турции.

На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В этом сезоне команда идет шестой в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 11 матчах.

Кто победит в главном матче Бундеслиги?2967 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
logoФатих Терим
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoФрансис Кахигао
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» предложил Ивичу 2,2 млн евро в год и контракт по схеме «2+1» через посредников, но Кахигао «саботирует» переговоры (Иван Карпов)
74вчера, 15:46
Главные новости
«Спартак» – «Ростов». Ливай, Солари, Барко играют. Онлайн-трансляция
272 минуты назадLive
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» принимает «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Махачкалы»
15716 минут назад
«Пари НН» проиграл 6 матчей подряд. Команда Шпилевского идет 15-й в РПЛ – 10 поражений в 12 играх
414 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Жирону», «Атлетико» против «Осасуны», «Реал» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
10сегодня, 07:40
Сегодня празднуется всемирный День гитары. В нашем аккорде не хватает одной ноты – DevOps-инженера. Присоединяйтесь!
18 минут назадВакансия
Романцев о легионерах: «Хочется, чтобы с уважением относились к России и хотя бы знали, как сказать «здравствуйте» и «до свидания». Неужели мы своих на скамейку не найдем?»
1429 минут назад
Хаби Алонсо: «Реал» против матча Ла Лиги в США – это фальсифицирует турнир. Протесты – позитивный сигнал, они отражают позицию многих клубов»
2640 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ноттингема», «Ман Сити» примет «Эвертон», «Арсенал» против «Фулхэма», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
2348 минут назадLive
Хавбек «Бетиса» Руибаль: «Футбол маскулинизирован, любое иное проявление привлекает внимание. Жена накрасила мне ногти, я красил их каждый день – в зависимости от цвета волос»
75сегодня, 10:58Фото
Семак о недовольстве Жерсона в «Зените»: «Вы не представляете, сколько журналистов пишут вещи, не сопоставимые с реальностью. Не знаю, зачем они это делают»
28сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:1. Хозяева не побеждают в РПЛ 4 матча подряд, гости – 7
2017 минут назад
«Акрон» выиграл в РПЛ впервые с июля – 1:0 у «Пари НН» в гостях. У команды Тедеева было 5 поражений и 4 ничьих
821 минуту назад
«Зенит» про «Танцы минус»: «От души поздравляем культовый коллектив и нашего преданного болельщика Вячеслава Петкуна с 30-летним юбилеем творческой деятельности»
642 минуты назад
«Ноттингем Форест» – «Челси». Гарначо играет. Онлайн-трансляция
2648 минут назадLive
«Барселоне» разрешили играть на «Камп Ноу» с вместимостью 27 000 зрителей. Клуб решил ждать следующего этапа – 47 000
8сегодня, 11:10
Фанаты «Баварии» против стажировки Боатенга в клубе – они создали петицию. Джерома штрафовали за избиение матери дочерей и обвиняли в доведении девушки до самоубийства
4сегодня, 10:30
«Тоттенхэм» поддержал акцию против расизма: «Гордимся работой по обеспечению инклюзивности и принципом нулевой терпимости к любым формам дискриминации»
5сегодня, 09:59
«Фулхэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1сегодня, 09:18
«Знаете эффект пылесоса? Сегодня его в другую трубу вставили, мяч не засасывался в ворота соперника». Тренер «СКА Поддубский после 0:0 с «Соколом»
2сегодня, 09:13Видео
«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 09:10