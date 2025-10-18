«Спартаку» предлагали назначить Терима. Посредники в недоумении из-за «долгой и безответной тишины» от Кахигао (Legalbet)
«Спартаку» предложили тренера Фатиха Терима.
Посредники предлагали спортивному директору «Спартака» Франсису Кахигао кандидатуру 72-летнего специалиста, сообщил Legalbet.
Однако Кахигао не отреагировал на это предложение. Посредники пришли в недоумении из-за «долгой и безответной тишины от испанца».
Фатих Терим ранее работал в «Аль-Шабабе», «Панатинаикосе», «Галатасарае» и сборной Турции.
На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В этом сезоне команда идет шестой в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 11 матчах.
