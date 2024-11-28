«Тоттенхэм» против «Ромы», очередная победа «Челси», а «МЮ» ниже «Буде/Глимт». Интриги ЛЕ и ЛК

28 ноября – большой еврокубковый день. В четверг состоятся 35 матчей Лиги Европы и Лиги конференций. Громких вывесок не так много, но интриг хватает.

Первый матч Аморима с «МЮ» в еврокубках, а «Сосьедад» Захаряна борется за плей-офф

● В Лиге Европы пройдет предпоследний в этом году тур. Самая яркая вывеска дня – «Тоттенхэм» примет «Рому» . Букмекеры котируют хозяев явным фаворитами – 1.73 против 4.70 у соперника.

Неудивительно, учитывая, что «Тоттенхэм» выиграл семь домашних матчей подряд в ЛЕ, не пропустив ни одного гола. Да и против итальянских команд неплохая статистика – лишь одно поражение в 10 последних играх на своем поле. «Рома» же, напротив, слабо играет на выезде против англичан – выиграли всего однажды в последних 20 матчах.

● Большой интерес вызывает и «Манчестер Юнайтед» – «Буде/Глимт» . Для Рубена Аморима это первый матч в еврокубках на новом посту, а для «МЮ» – первая игра против норвежской команды. Плюс, ворота «Буде/Глимт» защищает Никита Хайкин. Фаворит здесь более чем очевиден: победу «МЮ» оценили в 1.20 , на соперника дают 14.50 .

Только вот «Буде/Глимт» с 7 очками находится на 12-й строчке, а «МЮ» – на 15-й с 6 очками. Так что интересно, что придумает Аморим и вытащит ли он клуб в топ-8 или все же получит лишний раунд. К слову, «МЮ» проиграл только один из последних 26 матчей на «Олд Траффорд» в рамках ЛЕ.

● «Сосьедад» примет «Аякс» и котируется фаворитом с неплохим запасом – 2.00 против 4.20 . Любопытно, ведь в таблице амстердамцы идут вторыми, тогда как испанцы вообще находятся вне зоны плей-офф – только на 25-й строчке. При этом перед сезоном «Сосьедад» шел четвертым фаворитом турнира, а «Аякса» не было даже в топ-10.

У команды из Сан-Себастьяна всего одна победа в нынешнем розыгрыше ЛЕ. Да и вообще тяжело даются победы дома – пять поражений, одна ничья и лишь два выигрыша. Так что любопытно посмотреть, оправдает ли «Сосьедад» статус фаворита.

У «Ханденхайма» нет поражений в ЛК, следующий соперник – «Челси». «Фиорентина» рискует получить лишний раунд

● В Лиге конференций пройдет четвертый тур. И здесь самой мощной силой является, конечно, «Челси» . Пока никто не смог справиться с грозными фаворитами, но сегодня лондонцы на выезде сыграют с командой, которая тоже выиграла все матчи общего этапа ЛК – «Хайденхаймом» . При этом немцы пропустили лишь один мяч, тогда как «Челси» – три гола.

Однако, хоть лондонцы и играют в ЛК полурезервом, фаворит предстоящей встречи очевиден – 1.53 против 6.00 у «Хайденхайма». Кроме того, «Челси» проиграл лишь два из последних 17 выездных матчей группового этапа в еврокубках (12 побед и три ничьи).

● «Фиорентина» против «Пафоса» – встреча соседей по таблице. Итальянцы идут восьмыми, а команда с Кипра находится на девятой строчке, так что победитель получит неплохой шанс на прямой выход в плей-офф.

Фаворитом считается, естественно, «Фиорентина» – 1.43 против 7.50 у «Пафоса». К слову, «Пафос» подходит к матчу на серии из пяти побед подряд, включая победу над АПОЭЛ в чемпионате Кипра, которому «фиалки» уступили в прошлом туре ЛК.

Полное расписание Лиги Европы и Лиги конференций – здесь и здесь .

Ставочная вики Спортса

2 диких камбэка в ЛЧ: 0:2 в 3:2 после 87-й от ПСВ, «Монако» вел и проиграл за 4 минуты в конце 🤯

Фото: Gettyimages /Naomi Baker, Shaun Botterill, Stephen Pond