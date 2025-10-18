  • Спортс
  • «Пари НН» проиграл 6 матчей подряд. Команда Шпилевского идет 15-й в РПЛ – 10 поражений в 12 играх
«Пари НН» проиграл 6 матчей подряд. Команда Шпилевского идет 15-й в РПЛ – 10 поражений в 12 играх

«Пари НН» проиграл шестой матч подряд.

Команда тренера Алексея Шпилевского уступила «Акрону» (0:1) в матче 12-го тура Мир РПЛ.

Серия поражений нижегородцев продлилась до 6 матчей во всех турнирах (4 в Мир РПЛ, 2 – в Фонбет Кубке России).

За последние десять матчей «Пари НН» одержал только одну победу и проиграл девять раз.

Клуб находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 6 очков в 12 матчах. У команды 10 поражений.

«Пари НН» продолжит сезон 22 октября матчем против «Ростова» в Кубке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
