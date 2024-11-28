Энцо всегда мечтал о жизни холостяка – и раскрылся после расставания с женой

Сделал 1+6 за шесть матчей.

Для Энцо Фернандеса сезон начался трудно: летом в прямом эфире вместе со сборной Аргентины спел расистскую песню про французов, по ходу АПЛ потерял место в основе, в конце октября разошелся с женой.

Но не сломался и, кажется, вернулся: в последних шести матчах за «Челси» и сборную набрал 1+6.

Энцо помогло расставание с женой. А чем она мешала?

На старте сезона Фернандес не блистал: в августе и сентябре запомнился провалами в центре поля. Болельщиков особенно смущала пассивность аргентинца в атаке: он часто отдавал передачи назад. При Мареске Энцо играл выше, чем у Почеттино, но на старте сделал лишь один ассист: в первом матче квалификации Лиги конференций против «Серветта» (2:0). В конце сентября после небольшого повреждения вернулся Ромео Лавия – и Фернандес присел на скамейку.

Мареска объяснял решение так: «Все зависит от того, какой баланс мы хотим выдерживать в центре. Иногда считаем, что лучше сместиться к оборонительному, иногда – к более атакующему. Сейчас нам кажется, что более сбалансированная связка в центре поля – пара Лавия-Кайседо».

Навалились и семейные проблемы: в конце октября жена Фернандеса Валентина Сервантес объявила в соцсетях о расставании с футболистом. Аргентинские издания настаивали: это инициатива Энцо. Он признался, что хочет холостяцкой жизни, потому что ее у него практически не было. Отношения длились шесть лет, у пары двое детей: в 2020-м родилась дочь, в 2023-м – сын.

«Мы с Энцо решили немного отдалиться друг от друга, – сообщила Сервантес. – Но мы всегда будем семьей и всегда будем поддерживать друг друга во всем. Потому что у нас двое детей, которым нужно много любви от нас обоих. Я знаю, какой Энцо человек, какой он замечательный отец и какое у него доброе сердце. Этого мне достаточно. Пожалуйста, не создавайте конфликты там, где их нет».

Через неделю Фернандес вышел в старте на матч Лиги конференций против «Ноа» и раздал три голевые к 20-й минуте. Через несколько дней вышел на замену против «Арсенала» и ассистировал Педру Нету. Еще через пять дней – голевая в матче с Парагваем. После международной паузы Энцо стал лучшим против «Лестера», оформив 1+1. После матча Мареска настаивал, что Фернандес не играл только из-за тактических решений:

«Энцо выступил очень хорошо. Он отлично играет с самого начала сезона. Все зависит от плана игры, мы используем разных игроков. Сегодня был подходящий матч для Энцо. Я пытаюсь убедить его так же, как и в прошлом году я убеждал Ндиди и Дьюсбери-Холла, что атакующие полузащитники должны чаще оказываться в штрафной. Именно так он и забил сегодня, вовремя ворвался в штрафную».

О важной роли аргентинца Мареска говорил еще в сентябре: «Энцо – единственный, кто играет как атакующий полузащитник, когда мы на мяче, и опускается ниже к Мои [Кайседо], чтобы дать нам баланс в обороне».

Личные проблемы Фернандеса совпали с трудным отрезком «Челси», где лондонцы играли с более оборонительным центром поля: Лавия и Кайседо выглядели надежно, в то время как Энцо в подобных матчах часто терял позицию, оказываясь слишком высоко, чтобы помочь партнерам при контратаке.

По оценке суперкомпьютера Opta, ближайшие десять матчей у «Челси» (включая прошедшую игру с «Лестером») – самый простой отрезок среди всех клубов АПЛ. Многие команды играют от обороны, что снизит давление на центр поля лондонцев. Возможно, Мареска откажется от двух опорников сразу.

В подобных матчах пригодятся главные навыки Фернандеса: продвижение мяча и сквозные передачи. Встречи с «Лестером» и «Ноа» подтверждают гипотезу, и аргентинец все еще может повернуть сезон в свою пользу. Тем более голова теперь свободна.

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После победы Аргентины в финале Кубка Америки Фернандес запустил прямой эфир в социальных сетях, на котором с другими игроками спел обидный для французов чант: «Играют за Францию, хотя все они из Анголы». На следующий день от Энцо отписались Уэсли Фофана, Кристофер Нкунку, Бенуа Бадьяшиль и Аксель Дисаси. Фофана и вовсе назвал инцидент «неприкрытым расизмом».

В медиа поползли слухи о продаже аргентинца. «Челси» инициировал расследование инцидента и быстро замял конфликт: Энцо приехал на предсезонное турне команды в США и извинился перед французами в команде. Позднее журналист ВВС Низаар Кинселла рассказал, что игроки приняли извинения, а Фернандес сделал пожертвование на кампанию по борьбе с дискриминацией. Клубный благотворительный фонд Chelsea Foundation в качестве поддержки инициативы пообещал удвоить сумму.

Позже Фофана вступился за Фернандеса: «Энцо вернулся, и я рад. Мы играем вместе. Мы должны оставаться вместе, потому что вместе мы сильнее.

Мы все поговорили, вместе с тренером. Энцо дал понять, что не хотел обидеть французов или кого-то еще. Он не осознавал, что конкретно поет, и не понял, что это может кого-то задеть. Я верю, потому что знаю его. Он не расист. Да, я немного расстроился из-за той ситуации, но сейчас мы все решили. Конфликт исчерпан».

Мареска после первого тура АПЛ тоже поддержал аргентинца: «Считаю его одним из капитанов, вижу, как его уважают одноклубники. Он ведет себя как настоящий лидер.

Все мы ошибаемся. Важно то, какие выводы делаем. Энцо ошибся и признал это, поэтому ситуация решена. Когда человек признает ошибки, не стоит наказывать его всю оставшуюся жизнь».

Футбольная ассоциация Англии тоже запускала внутреннее расследование, но по итогам работы «Челси» обошлась без санкций. Например, Родриго Бентанкур не так повезло: летом он в шутку сказал телеведущему, что «все корейцы выглядят одинаково», и извинениями перед Соном не отделался. Уругвайцу выписали бан на семь матчей, который «Тоттенхэм» пытается оспорить.

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Mike Hewitt