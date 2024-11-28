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Родри о травме «крестов»: «Цель – вернуться в этом сезоне. Дела идут намного лучше, чем я думал. Наслаждаюсь отдыхом, если можно так выразиться»

Родри может восстановиться от травмы раньше, чем ожидалось.

Напомним, полузащитник «Манчестер Сити» получил повреждение крестообразной связки колена в сентябре. 

«Моя цель – вернуться в этом сезоне. Я не ставлю крест на этом сезоне, но я не хочу совершать ошибок. Моя цель – [восстановиться за] шесть или семь месяцев.

У меня дела идут намного лучше, чем я думал. Я наслаждаюсь отдыхом, если можно так выразиться.

По моим ощущениям, щелчка не было, колено было стабильным. Я был уверен, что все не так уж плохо. Но сейчас у меня позитивный настрой, и все. Первые полтора месяца было очень больно, я не мог ходить, но сейчас стало легче», – сказал Родри в подкасте The Rest Is Football. 

Пеп о Родри: «Ман Сити» не хватает лучшего игрока в мире. «Барса» без Месси не взяла бы 6 трофеев в 2009 году»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoРодри
logoтравмы
logoпремьер-лига Англия
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