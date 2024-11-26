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Джуд Беллингем: «Наш «Золотой мяч» – победа в ЛЧ. Считаю, его заслужил кто-то из игроков «Реала», в особенности Винисиус»

Джуд Беллингем считает, что «Золотой мяч» должен был получить игрок «Реала».

«Наш «Золотой мяч» – это победа в Лиге чемпионов. Это признание того, что команда была лучшей в Европе. Я считаю, что этого достаточно.

Я не придаю слишком большого значения «Золотому мячу». О нем было много разговоров. Лично я считаю, что его заслужил кто-то из игроков «Реала», в особенности Вини.

Родри – отличный игрок, но я думаю, что разумной была бы победа игрока «Реала».

Что касается критики, то это часть игры. Ваша задача – заставить людей замолчать. Например, в начале карьеры мне говорили, что я не готов играть. Это часть игры», – сказал полузащитник «Реала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРодри
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoСборная Англии по футболу
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