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Защитник «Химок» Ориньо: «Могу и хочу играть в сборной России. Процесс получения паспорта скоро начнется, возможно»

Ориньо выразил желание выступать за сборную России.

«У меня большой интерес к получению российского гражданства. Я хочу продолжать играть в России.

Общаюсь со своим агентом насчет этого, будет видно – возможно, скоро начнется процесс получения паспорта. Я могу и хочу играть в сборной России», – заявил защитник «Химок».

Бразилец перешел в «Химки» в июне, до этого игрок провел половину сезона в «Родине». С полной статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Защитник «Химок» Ориньо: «Я лучший в РПЛ на своей позиции. Дуглас – тоже нормальный игрок»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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