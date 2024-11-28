«Представляем новый крамбл «Ман Сити». Сеть пиццерий Domino’s сравнила «горожан» с десертом с крошкой из теста после 3:3 с «Фейеноордом» в ЛЧ

Сеть пиццерий Domino’s пошутила в соцсетях о серии «Манчестер Сити» без побед.

Команда Пепа Гвардиолы не побеждает с 26 октября – 5 поражений и ничья в 6 последних матчах. Во вторник «горожане» сыграли вничью с «Фейеноордом» (3:3) в 5-м туре Лиги чемпионов , ведя в счете 3:0 до 75-й минуты.

«Представляем новый десерт – крамбл «Ман Сити », – написал официальный аккаунт Domino’s Pizza в твиттере после матча ЛЧ.

Крамбл – английский десерт, представляющий собой пирог с фруктами или ягодами, посыпанный крошкой из песочного теста.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет на выезде с лидером АПЛ «Ливерпулем». Игра 13-го тура Премьер-лиги пройдет в воскресенье, 1 декабря.

«Заходил «Вест Хэм» – и снова ничего не купил». Сеть пиццерий Domino’s вечно троллит АПЛ