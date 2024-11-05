Президент «Урала» о срыве трансфера Гаджимурадова в «Спартак»: «Ни в одной команде не заиграл и начал что-то болтать. Пускай и дальше играет на Дальнем Востоке»
Григорий Иванов отреагировал на высказывание Рамазана Гаджимурадова.
Экс-хавбек «Урала» заявил, что президент клуба не отпустил его в «Спартак».
«Гаджимурадов ни в одной команде не заиграл, куда мы только ни отправляли его в аренду. Он нигде не смог проявить себя и начал что-то болтать.
Вот сейчас Гаджимурадов играет в Хабаровске. Вот пускай и дальше играет на Дальнем Востоке», – сказал президент «Урала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости