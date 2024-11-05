Президент «Урала» о срыве трансфера Гаджимурадова в «Спартак»: «Ни в одной команде не заиграл и начал что-то болтать. Пускай и дальше играет на Дальнем Востоке» 

Григорий Иванов отреагировал на высказывание Рамазана Гаджимурадова.

Экс-хавбек «Урала» заявил , что президент клуба не отпустил его в «Спартак ».

«Гаджимурадов ни в одной команде не заиграл, куда мы только ни отправляли его в аренду. Он нигде не смог проявить себя и начал что-то болтать.

Вот сейчас Гаджимурадов играет в Хабаровске . Вот пускай и дальше играет на Дальнем Востоке», – сказал президент «Урала ».