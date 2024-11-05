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  • Президент «Урала» о срыве трансфера Гаджимурадова в «Спартак»: «Ни в одной команде не заиграл и начал что-то болтать. Пускай и дальше играет на Дальнем Востоке» 
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Президент «Урала» о срыве трансфера Гаджимурадова в «Спартак»: «Ни в одной команде не заиграл и начал что-то болтать. Пускай и дальше играет на Дальнем Востоке» 

Григорий Иванов отреагировал на высказывание Рамазана Гаджимурадова.

Экс-хавбек «Урала» заявил, что президент клуба не отпустил его в «Спартак».

«Гаджимурадов ни в одной команде не заиграл, куда мы только ни отправляли его в аренду. Он нигде не смог проявить себя и начал что-то болтать.

Вот сейчас Гаджимурадов играет в Хабаровске. Вот пускай и дальше играет на Дальнем Востоке», – сказал президент «Урала».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoУрал
logoСКА Хабаровск
logoГригорий Иванов
logoРамазан Гаджимурадов
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