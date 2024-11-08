Шатов – тренер «Урала». Опыта лишь полгода, учился с Мостовым, надо в РПЛ («иначе расстрел»)
Ему всего 34.
Олег Шатов стал исполняющим обязанности главного тренера «Урала». Очевидно, с задачей вернуть родную команду в РПЛ уже весной.
Задача строгая, причем не только внутри клуба. Помните же, как в августе местный министр спорта сказал, что надо подниматься обратно в элиту сразу – потому что «иначе расстрел».
Напрямую об этом президент клуба Григорий Иванов не вспоминал, но когда объяснял решение о продвижении Шатова на место Евгения Аверьянова, упомянул, что промежуточного четвертого места мало: «Он принял команду в трудной ситуации, проделал колоссальную работу. Однако этого оказалось недостаточно: по итогам первого круга «Урал» занимает лишь 4-е место».
Шатов пять месяцев работал рядом с Аверьяновым, а теперь будет рулить сам. Да, пока и.о., но Иванов ничего не говорил о поисках другого тренера, клубный сайт, объявляя о перестановке, тоже лишь лаконично сформулировал: «Его [то есть Аверьянова] место займет Шатов».
Хотя президент клуба в интервью «СЭ» и сказал, что пока точно в планах только четыре игры до зимней паузы, к тому же у Шатова нет лицензии Pro, чтобы официально работать главным постоянно: «Знаете, я уже не раз говорил, что допустил ошибку в прошлом сезоне. Надо было раньше расставаться с Виктором Михайловичем Гончаренко. Команда уже нуждалась во встряске. Сейчас решил с этим не затягивать. Пока мы дали ему четыре игры. В этой ситуации посчитали, что нет смысла приглашать специалиста со стороны. Он просто-напросто не успеет за столь короткий срок разобраться в делах команды, в составе. Поэтому сейчас сделали ставку на своего тренера. Посмотрим, как Олег себя проявит. От этого и будем отталкиваться».
«Урал» не побеждает в лиге уже почти месяц. Из прямых конкурентов обыграли только «Сочи»
Евгений Аверьянов – легенда клуба, он второй по матчам в российской истории «Урала». При нем играли неровно: ни одной серии побед больше двух матчей, чередовали с поражениями. Например, начали сезон с шести очков против «Сочи» и «Шинника», а следом сгорели «Черноморцу» (2:3), хотя до этого соперник оба матча проиграл.
К концу первого круга побед стало еще меньше. «Урал» не выигрывал в лиге с 12 октября, тогда были 1:0 над аутсайдером «Тюменью». После матча с «Балтикой» (1:2) в конце месяца выпали из зоны стыков.
Сейчас у «Урала» 27 очков, идут пятыми, у «Сочи» с четвертого места 28 очков и на один матч больше. «Торпедо» и «Балтика» в зоне прямого выхода – у них по 33.
После первого круга Аверьянов говорил: «Я в эту команду попал в 16 лет из училища олимпийского резерва. Затем долго играл в этой команде. Затем стал тренером. Я прошел весь этот путь. Мечта? Я очень хочу добиться результата именно с этой командой. Но как руководство скажет, так оно и будет».
Руководство – то есть президент Григорий Иванов – сказало, что четвертого места мало.
Шатов тренирует всего пять месяцев. Стажировку проходил еще у Гончаренко
Олег Шатов тоже близок к статусу местной легенды. Он начинал в «Урале» в 2007-м, отсюда ушел в «Анжи», а после вышел на пик своей карьеры: семь сезонов в «Зените», гол «Боруссии» Д в плей-офф Лиги чемпионов-13/14, игра на Евро-2016 в сборной России – вероятно, самая звездная из карьер уральских футболистов.
Шатов вернулся в «Урал» в 2022-м, а через год закончил – окончательно замучили травмы. В сезоне-22/23 летом и осенью пропустил 17 матчей из-за проблем с ахиллом, а потом еще 19 – из-за мышечного повреждения.
Сразу начал учиться на тренера – в одной группе с Александром Мостовым и Романом Широковым. «Царь у нас там кайфует. Пока один из самых лучших и перспективных. И по знаниям, и по возрасту», – рассказывал про учебу в Высшей школе тренеров в Москве.
В феврале 2024-го Шатов прошел стажировку у Виктора Гончаренко, когда он еще работал в «Урале». Президент Иванов радовался: «При всей его любви к футболу и отношении к нему, уверен, из него может получиться хороший тренер». Летом, когда в «Урале» готовились к первому за 11 лет сезону в Первой лиге, Шатов вошел в штаб Аверьянова.
Но Олег занимался не только этим. Параллельно создал в Екатеринбурге медиафутбольный клуб «СиндЕкат». Там играют экс-футболисты «Урала»: Артем Фидлер, Чисамба Лунгу, Вячеслав Подберезкин и другие. В сентябре были новости, что в может дебютировать и сам Шатов – пока этого не случилось.
Первый матч Шатова – уже в воскресенье. В конце месяца игра с клубом РПЛ
10 ноября «Урал» сыграет с «Шинником» на выезде – первая проверка для Шатова-тренера. В первом круге дома ярославцев обыграли, сейчас они на 15-м месте.
У екатеринбуржцев хороший шанс стать третьими: «Сочи» в 18-м туре уже потерял очки, а «Арсеналу», который сейчас сразу за зоной прямого выхода, играть на сложном выезде с «Аланией» Спартака Гогниева.
В конце месяца у «Урала» игра с сенсационной «Чайкой», команда из села Песчанокопское на шестом месте и отстает от екатеринбуржцев только на два очка. Плюс «Урал» все еще в Кубке России – 27 ноября матч против «Химок» в четвертьфинале Пути регионов. Так тренер Олег Шатов впервые пересечется с соперником из РПЛ.
Потом три месяца зимнего перерыва. У молодого специалиста будет время, чтобы подготовить команду к самому сложному – решающему этапу гонки за РПЛ.
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Фото: vk.com/fc_ue; Gettyimages.ru/Epsilon
И Олегу Шатову удачи на главнотренерском посту)
В последнем предложении ошибка в слове «время».
"Царь" продолжает кайфовать и ходить в перспективных пока остальные учатся, стажируются, становятся главными)
— Почему именно его?
— Он был сильным футболистом. Входил в штаб Аверьянова, показывает, что очень хочет стать тренером.
— Но у него ведь нет лицензии Pro?
— Все верно. Поэтому пока мы дали ему четыре игры. До зимней паузы. В этой ситуации посчитали, что нет смысла приглашать специалиста со стороны. Он просто-напросто не успеет за столь короткий срок разобраться в делах команды, в составе. Поэтому сейчас сделали ставку на своего тренера. Посмотрим, как Олег себя проявит. От этого и будем отталкиваться.
Из интервью Григория Иванову "Спорт Экспресс"