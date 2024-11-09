Президент «Урала» о назначении Шатова: «Пока дали ему четыре игры. До зимней паузы. Он знает изнутри, что происходит в команде» 

Президент «Урала» объяснил назначение Олега Шатова и.о. тренера команды.

— Почему именно сейчас решили расстаться с главным тренером команды Евгением Аверьяновым? «Урал» идет на четвертом месте, отставание от второй строчки — 6 очков.

— Ну... 6 очков — это все-таки не так уж и мало. Приняли вот такое решение. Знаете, я уже не раз говорил, что допустил ошибку в прошлом сезоне. Надо было раньше расставаться с Виктором Михайловичем Гончаренко. Команда уже нуждалась во встряске.

Сейчас решил с этим не затягивать. Думаю, мы все сделали правильно. Встряхнули ребят. Евгений Геннадьевич Аверьянов — хороший тренер, мы ему благодарны за работу. Но ему пока, видимо, немного не хватило опыта. В итоге назначили исполняющим обязанности главного тренера Олега Шатова .

— Почему именно его?

— Он был сильным футболистом. Входил в штаб Аверьянова, показывает, что очень хочет стать тренером.

— Но у него ведь нет лицензии Pro?

— Все верно. Поэтому пока мы дали ему четыре игры. До зимней паузы. В этой ситуации посчитали, что нет смысла приглашать специалиста со стороны. Он просто-напросто не успеет за столь короткий срок разобраться в делах команды, в составе. Поэтому сейчас сделали ставку на своего тренера. Посмотрим, как Олег себя проявит. От этого и будем отталкиваться.

— Вам не кажется, что тренерского опыта у Шатова меньше, чем у Аверьянова?

— Да, так и есть. Согласен. Но когда-то же нужно начинать. Шатов знает изнутри, что происходит в «Урале ». Все мы на него надеемся, – сказал Григорий Иванов .