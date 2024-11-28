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  • Биджиев о победе над «Сочи» по пенальти: «Махачкала» должна была раньше решать исход. Замахнуться на Кубок России? Пока загадывать не будем» 
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Биджиев о победе над «Сочи» по пенальти: «Махачкала» должна была раньше решать исход. Замахнуться на Кубок России? Пока загадывать не будем» 

Хасанби Биджиев оценил победу над «Сочи» (1:1, 4:3 по пен.).

«Динамо» Махачкала выиграло матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Матч получился боевой и напряженный, но мы другого от кубкового матча и не ожидали. Думаю, матч был интересный для зрителей, было создано достаточно голевых моментов. Конечно, «Динамо» должно было раньше решать исход матча и не доводить до серии пенальти. Но получилось так, как получилось. В серии пенальти хорошо сыграл наш вратарь Тимур Магомедов.

К сожалению, не все ребята смогли принять участие в матче. Джавад получил травму, из‑за чего нам пришлось отойти от того состава, который мы первоначально планировали. Но те игроки, которые сыграли, они получили нагрузку и нормально выполнили свою работу. Мы заинтересованы в том, чтобы все ребята получали игровое время и были в тонусе.

— Было ли непривычно для «Динамо» действовать в матче с «Сочи» в качестве фаворита, который диктует ход игры?

— Мы постоянно стараемся действовать в одном ключе. Перед игрой мы говорили, что несмотря на то, что соперник из Первой лиги, они долгое время играли в РПЛ и имеют опытный состав. Команда готовилась очень серьезно, о недооценке соперника речи не шло.

— Какие планы на дальнейшее выступление в Кубке России?

— Будем двигаться шаг за шагом. Сейчас нужно переключиться на РПЛ и готовиться к оставшимся матчам года.

— Есть ли амбиции замахнуться на Кубок России?

— Пока загадывать не будем. Мы выходим на каждый матч и стараемся играть на победу, — сказал тренер махачкалинского «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Махачкала
logoФОНБЕТ Кубок России
logoХасанби Биджиев
logoСочи
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