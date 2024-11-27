Газизов о курсе валют: «Для трансферов из-за границы это проблема. Будем больше работать на внутреннем рынке – в таких реалиях живем»
Шамиль Газизов предположил, как курс валют повлияет на трансферы в Мир РПЛ.
27 ноября курс доллара на бирже Forex достиг отметки в 114 рублей, евро поднималось до 120 рублей.
«Естественно, для трансферов из-за границы это проблема. Рынок вырастет. Значит, больше будем работать на внутреннем рынке. Живем в таких реалиях», – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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