Зарема Салихова: «Все привыкли хвалить Барко и Угальде, а об игре Мартинса молчат. Он один из лучших в «Спартаке» в атаке»

Зарема Салихова высоко отозвалась об игре Кристофера Мартинса.

Полузащитник «Спартака» забил гол в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«Все привыкли хвалить и отмечать Барко и Угальде , а об игре Мартинса молчат. Потому что он куплен не новыми владельцами, блогеры каждое трансферное окно его продают.

Он один из лучших футболистов «Спартака» в атаке на данный момент, при этом самый стабильный. Ему не требовалось полгода на акклиматизацию, Мартинс играет при любом тренере», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака » Леонида Федуна.