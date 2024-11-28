Зарема Салихова: «Все привыкли хвалить Барко и Угальде, а об игре Мартинса молчат. Он один из лучших в «Спартаке» в атаке»
Зарема Салихова высоко отозвалась об игре Кристофера Мартинса.
Полузащитник «Спартака» забил гол в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).
«Все привыкли хвалить и отмечать Барко и Угальде, а об игре Мартинса молчат. Потому что он куплен не новыми владельцами, блогеры каждое трансферное окно его продают.
Он один из лучших футболистов «Спартака» в атаке на данный момент, при этом самый стабильный. Ему не требовалось полгода на акклиматизацию, Мартинс играет при любом тренере», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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