Мартинс работает в общей группе «Спартака» с ограничениями, Зобнин не тренируется. Ближайший матч – с «Акроном»

Кристофер Мартинс Перейра возобновил работу с командой.

По данным Metaratings, полузащитник занимается в общей группе «Спартака», хоть и с ограничениями.

Капитан красно-белых Роман Зобнин по-прежнему не тренируется и продолжает восстанавливаться от травмы.

Оба футболиста получили повреждения перед матчем против ЦСКА. Ближайшая игра «Спартака » пройдет 10 ноября, соперником будет «Акрон ».