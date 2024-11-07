Мартинс работает в общей группе «Спартака» с ограничениями, Зобнин не тренируется. Ближайший матч – с «Акроном»
Кристофер Мартинс Перейра возобновил работу с командой.
По данным Metaratings, полузащитник занимается в общей группе «Спартака», хоть и с ограничениями.
Капитан красно-белых Роман Зобнин по-прежнему не тренируется и продолжает восстанавливаться от травмы.
Оба футболиста получили повреждения перед матчем против ЦСКА. Ближайшая игра «Спартака» пройдет 10 ноября, соперником будет «Акрон».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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