Лапочкин о судействе в игре «Ростов» – «Спартак» : «Защитник держит Мартинса руками и заваливает. Это пенальти, ВАР должен был вмешаться»

Сергей Лапочкин оценил судейство в мачте «Спартака» с «Ростовом».

Красно-белые уступили «Ростову » (1:2) в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч закончился победой ростовчан со счетом 1:0.

«Я считаю, что в эпизоде в первом тайме был правильно не назначен пенальти. Мы видим, что Байрамян замахивается, а Медина выставляет ногу в сторону мяча, а не в сторону нападающего. Я не вижу здесь никакого нарушения.

Но если бы Медина выставил ногу чуть левее, то это был бы фол. Также абсолютно правильно арбитры ВАР не пригласили Карасева к монитору.

В эпизоде с Мартинсом, думаю, был пенальти, потому что Кристофер смотрел на мяч и шел туда, куда летит мяч, а защитника вообще мяч не интересует, он держит Мартинса руками и в итоге заваливает спартаковца. В этом эпизоде должен был вмешаться ВАР.

В моменте с Маркиньосом и Кучаевым считаю, что ничего не было. Два игрока смотрят на мяч, никто в итоге не сыграл в этот мяч. В этой ситуации даже спартаковец больше фолит. Обычный атлетический контакт, правильно, что продолжили игру», – сказал бывший арбитр ФИФА.