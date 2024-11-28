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У «Реала» 3-е поражение в 5 матчах ЛЧ – 0:2 от «Ливерпуля» на выезде

«Реал» потерпел 3-е поражение в 5 матчах Лиги чемпионов УЕФА.

Команда под руководством Карло Анчелотти на выезде проиграла «Ливерпулю» (0:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов. 

«Реал» набрал 6 очков после 5 туров и занимает 24-е место в турнирной таблице. 

10 декабря «Мадрид» сыграет с «Аталантой» в 6-м туре ЛЧ. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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