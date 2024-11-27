Дюгарри про 0:1 «ПСЖ» с «Баварией»: «Игроки ответственны за поражение, но состав выбирает Энрике. Он, как ван Гал, считает себя гением, но без Месси и Неймара его идеи не работают»

Кристоф Дюгарри раскритиковал Луиса Энрике за выбор состава на матч с «Баварией».

«ПСЖ» уступил со счетом 0:1 в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я возлагаю ответственность на игроков. Я не говорю об их душевном состоянии – они на грани, нечего и говорить. Но есть реальные проблемы с техникой и талантом, чтобы менять ситуацию в таких больших матчах. У меня сложилось впечатление, что некоторые игроки, – Барколя, Дембеле, Заир-Эмери , Фабиан Руис и Жоау Невеш – как правило, могут представлять угрозу, но того, что они сделали, было недостаточно. У них есть стеклянный потолок? Молодые игроки должны быстро учиться.

Нельзя не упомянуть и тренера. Он отвечает за то, что происходит. Именно он ставит игроков в состав. Он не на 100% ответственен, потому что придумывает что-то интересное. Но мы вправе ожидать гораздо большего, а не просто высокого прессинга. И реализация просто катастрофична.

Как можно было играть в 4 полузащитника с Дембеле и Барколя в качестве центрфорвардов? Он никогда раньше этого не делал! Это была новая схема. У него в голове много идей, но игроки их не понимают. Это настолько очевидно, что становится жалко. Луис Энрике в очередной раз потерпел крах по всем фронтам.

Я не говорю на языке Луиса Энрике, но пытаюсь его понять. Я слышал, что «ПСЖ» хорошо сопротивлялся. Но какова была цель? «ПСЖ» еще раз показал, что не может владеть мячом. Не хватает физики и всего остального. Они ничего не могут предложить в атаке. Как можно продолжать защищать Луиса Энрике?

Хорошо, уровень игроков низкий, но кто выбирал этих игроков? Он приложил все усилия, чтобы ушли Неймар и Верратти, он одобрил всех новичков. В «ПСЖ» у тренера никогда не было такой свободы. У него был состав на сотни миллионов евро. Таким тренером был ван Гал [в «Барселоне»]. Они убеждены, что они гении. Это работает у них в голове, но когда нет Месси и Неймара, это не работает», – сказал бывший игрок сборной Франции.