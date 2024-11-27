Энрике проиграл 8 из 17 матчей ЛЧ во главе «ПСЖ». Это клубный антирекорд

Луис Энрике установил антирекорд «ПСЖ».

Сегодня парижане под его руководством уступили в Лиге чемпионов «Баварии» – 0:1.

Теперь на счету испанского специалиста 8 проигранных матчей во главе французского клуба в этом турнире. Всего за полтора сезона при Энрике «ПСЖ » принял участие в 17 играх в ЛЧ.

Прежде худший результат в истории клуба был у Лорана Блана : 7 поражений в 30 матчах.