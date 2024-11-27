Энрике проиграл 8 из 17 матчей ЛЧ во главе «ПСЖ». Это клубный антирекорд
Луис Энрике установил антирекорд «ПСЖ».
Сегодня парижане под его руководством уступили в Лиге чемпионов «Баварии» – 0:1.
Теперь на счету испанского специалиста 8 проигранных матчей во главе французского клуба в этом турнире. Всего за полтора сезона при Энрике «ПСЖ» принял участие в 17 играх в ЛЧ.
Прежде худший результат в истории клуба был у Лорана Блана: 7 поражений в 30 матчах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Stats Foot
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