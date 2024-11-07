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  • Риоло об Энрике: «Ни один игрок «ПСЖ» не прогрессировал при нем. Руис в клубе – призрак по сравнению со сборной, Асенсио деградировал, Барколя все еще не уровень ЛЧ»
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Риоло об Энрике: «Ни один игрок «ПСЖ» не прогрессировал при нем. Руис в клубе – призрак по сравнению со сборной, Асенсио деградировал, Барколя все еще не уровень ЛЧ»

Даниэль Риоло раскритиковал Луиса Энрике за отсутствие прогресса у игроков «ПСЖ».

В среду парижский клуб на своем поле уступил «Атлетико» (1:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Меня, как обычно, выставят зацикленным парнем, который все время нервничает... Потому что GIFI (прозвище, которое журналист дал Луису Энрике, отсылающее к сети магазинов во Франции, известной своими недорогими товарами – Спортс’‘) ведь улучшает всех. Благодаря ему все игроки прогрессируют.

Я не вижу ни одного игрока, который бы прогрессировал. Витинья – Луис Энрике вбил себе в голову, что он должен играть перед защитой, но я всегда говорил и буду говорить, что он «восьмерка», а не «шестерка». Фабиан Руис в сборной Испании показывает себя как футболист, а в «ПСЖ» он призрак.

У Барколя есть реальный прогресс в чемпионате, и я считаю, что он потихоньку начинает показывать хорошие результаты. Но он все еще не достиг уровня Лиги чемпионов. Дембеле – это всегда одно и то же: он способен обыграть любого. Он, вероятно, один из тех игроков, которые делают большую разницу на фланге, но в завершении – ничего.

Нет центрального нападающего. Асенсио не просто не прогрессирует, он откровенно деградировал и практически исчез. И с остальными игроками так же. Я не вижу... Хакими, не говорите мне, что он его улучшил. Хакими был отличным игроком в «Интере», он хорошо играл в «ПСЖ», у него были взлеты и падения, но он все равно остается хорошим игроком. Не Луис Энрике его улучшил. Нуну Мендеш, который раньше активно подключался к атакам, больше не проявляет себя. Маркиньос не ждал Луиса Энрике, чтобы иметь тот уровень, что у него сейчас, вот и все.

Ничего нет! Ничего! Так что пусть кто-нибудь скажет мне, что этот парень привнес в клуб, кроме своего безумия, выдумок и сумасбродных пресс-конференций. В воскресенье вечером нас ждет очередной «шедевр» – все будут преклоняться перед его харизмой и скажут, что каждые полчаса он отжимается», – сказал Риоло в программе After Foot на RMC.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoМаркиньос
logoМарко Асенсио
logoФабиан Руис
logoАшраф Хакими
logoУсман Дембеле
logoВитинья
logoБрэдли Барколя
logoНуну Мендеш
Даниэль Риоло
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