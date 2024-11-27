Судья Егоров после ВАР не поставил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом». Родригао зацепил ногу Якуева в штрафной

Егор Егоров не поставил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом».

Петербуржцы в гостях играют с «Ахматом» (1:0, 2-й тайм) в 10-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. На 49-й минуте матча защитник «Зенита» Родригао зацепил ногу Магомеда Якуева в штрафной. ВАР пригласил главного арбитра посмотреть повтор к монитору, однако он не назначил одиннадцатиметровый удар. Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»