«Зенит» не проигрывает 10 матчей подряд – 9 побед и ничья
«Зенит» продлил серию без поражений до 10 матчей.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Ахмат» (2:1) в гостях в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Серия «Зенита» без поражений в официальных матчах достигла 10 игр всех турнирах – сине-бело-голубые одержали 9 побед и сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).
Последний раз «Зенит» проигрывал 28 сентября в матче с «Краснодаром» (0:2).
В следующем матче «Зенит» примет «Крылья Советов». Игра 17-го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье, 1 декабря.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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