«Зенит» не проигрывает 10 матчей подряд – 9 побед и ничья

«Зенит» продлил серию без поражений до 10 матчей.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Ахмат » (2:1) в гостях в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Серия «Зенита » без поражений в официальных матчах достигла 10 игр всех турнирах – сине-бело-голубые одержали 9 побед и сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

Последний раз «Зенит» проигрывал 28 сентября в матче с «Краснодаром» (0:2).

В следующем матче «Зенит» примет «Крылья Советов». Игра 17-го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье, 1 декабря.