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  • Александр Мостовой: «Было всего два предложения о работе тренером. Я рубаху на себе никогда не рвал – не для этого я 25 лет играл в футбол, чтобы потом где-то перед кем-то и кому-то»
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Александр Мостовой: «Было всего два предложения о работе тренером. Я рубаху на себе никогда не рвал – не для этого я 25 лет играл в футбол, чтобы потом где-то перед кем-то и кому-то»

Александр Мостовой высказался о возможности построить тренерскую карьеру.

«Что самое удивительное, после завершения карьеры было всего два предложения о работе тренером. И то, так, издалека. Поэтому я уже на это не обращаю внимания и спокойно к этому отношусь. Я рубаху на себе никогда не рвал и не буду. Не для этого я 25 лет играл в футбол, чтобы потом где-то перед кем-то и кому-то (смеется).

Все знают, что мой телефон всегда доступен. Я готов работать главным тренером, если поступит предложение. Но если не поступит, ничего страшного, будем жить. Главное, чтобы жизнь была нормальная», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой об обучении на тренера: «Подходит к концу на следующей неделе. Вопросов на аттестации, которые поставят в тупик, не будет. За все время почерпнул что-то новое»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
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