Мостовой об обучении на тренера: «Подходит к концу на следующей неделе. Вопросов на аттестации, которые поставят в тупик, не будет. За все время почерпнул что-то новое»
Александр Мостовой рассказал, как проходит его обучение на тренера.
Ранее Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».
«Мое обучение [на тренера] подходит к концу на следующей неделе.
Аттестация будет по окончании курса, как у всех. Никаких переживаний перед ней нет, вопросов, которые поставят меня в тупик, конечно, не будет. За время обучения почерпнул для себя что-то новое.
Вообще, такое происходит всю жизнь – каждый раз чему-то учишься. Что касается еще одной стажировки, пока не буду загадывать. Я всегда открыт для предложений от клубов», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости