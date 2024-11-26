Мостовой об обучении на тренера: «Подходит к концу на следующей неделе. Вопросов на аттестации, которые поставят в тупик, не будет. За все время почерпнул что-то новое»

Александр Мостовой рассказал, как проходит его обучение на тренера.

Ранее Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо ».

«Мое обучение [на тренера] подходит к концу на следующей неделе.

Аттестация будет по окончании курса, как у всех. Никаких переживаний перед ней нет, вопросов, которые поставят меня в тупик, конечно, не будет. За время обучения почерпнул для себя что-то новое.

Вообще, такое происходит всю жизнь – каждый раз чему-то учишься. Что касается еще одной стажировки, пока не буду загадывать. Я всегда открыт для предложений от клубов», – сказал бывший полузащитник «Спартака».