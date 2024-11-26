«Мостовой ничего не делает и рубит бабло. Я анализирую, но нихрена с этого не получаю. Видимо, в России такая система». Попов о роли эксперта
– Сколько звонков получаете от журналистов в богатый на события день?
– 4-5 – стабильно. Хоть бы заплатили что-то, а то заколебали! (смеется) Журналисты из Казани постоянно просят проанализировать игру «Рубина». А это не так просто - мало того, что приходится смотреть текущий матч, так еще и 2-3 предыдущих.
– Настолько ответственно подходите к обычным комментариям игр в СМИ?
– Конечно, а как иначе? Я разбираюсь в футболе, но, чтобы подтверждать свои слова фактами, нужно смотреть матчи.
– Александр Мостовой подходит к аналитике намного проще. Его коронная фраза: «Не смотрел, но прокомментирую».
– Вот он точно бабки зарабатывает! Я пытаюсь анализировать, но нихрена с этого не получаю, а Мостовой ничего не делает и рубит бабло (смеется). Видимо, в России такая система, – сказал экс-игрок «Амкара» и «Рубина».
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