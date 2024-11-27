«Лейпциг» хочет выкупить Симонса у «ПСЖ». Переговоры могут начаться в январе
«РБ Лейпциг» хочет сохранить Хави Симонса.
21-летний полузащитник проводит второй сезон в немецком клубе на правах аренды из «ПСЖ». По информации Bild, «Лейпциг» хочет оформить полноценный трансфер Симонса как можно скорее. Переговоры могут начаться в январе.
Также издание подтверждает информацию об интересе «красных быков» к форварду парижан Рандалю Коло-Муани.
В текущем сезоне Бундеслиги Симонс провел 7 матчей, отметившись 2 голами и 2 ассистами. Он не играет с 23 октября из-за травмы голеностопа.
Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
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