«Лейпциг» хочет выкупить Симонса у «ПСЖ». Переговоры могут начаться в январе

«РБ Лейпциг» хочет сохранить Хави Симонса.

21-летний полузащитник проводит второй сезон в немецком клубе на правах аренды из «ПСЖ ». По информации Bild, «Лейпциг » хочет оформить полноценный трансфер Симонса как можно скорее. Переговоры могут начаться в январе.

Также издание подтверждает информацию об интересе «красных быков» к форварду парижан Рандалю Коло-Муани .

В текущем сезоне Бундеслиги Симонс провел 7 матчей, отметившись 2 голами и 2 ассистами. Он не играет с 23 октября из-за травмы голеностопа.

Подробную статистику хавбека можно найти здесь .