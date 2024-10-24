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Хави Симонс выбыл до конца года. Хавбек «Лейпцига» получил травму голеностопа в игре с «Ливерпулем»

Хави Симонс получил травму в матче с «Ливерпулем».

Полузащитник «Лейпцига» был заменен на 78-й минуте игры Лиги чемпионов. У него диагностировано повреждение связок левого голеностопа. Клуб отметил, что нидерландец пропустит несколько недель, решение о том, как лечить травму, еще не принято.

Как утверждает Sky Sport Deutschland, весьма вероятно, что в этом году Симонс больше не сыграет. Намечается операция.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 7 игр в Бундеслиге, забив 2 гола и отдав 2 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лейпцига»
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