Булыкин о матче «Зенита» с «Фенербахче»: «Если денег много, можно и турнир с топ-клубами организовать. Футболисты должны смотреть, как сборная России играет, и стремиться попасть туда»

Дмитрий Булыкин оценил пользу для «Зенита» от товарищеского матча с «Фенербахче».

Игра состоялась в Стамбуле 15 ноября – «Зенит» уступил команде Жозе Моуринью со счетом 1:2.

– Почему «Зенит» в паузах на игры сборных проводит товарищеские матчи с известными европейскими командами, а другие клубы РПЛ – нет?

– Может, другие клубы экономят средства. Денег прилично нужно, чтобы сыграть с такой командой, как «Фенербахче ». Кто-то не видит целесообразности в таких матчах, предпочитает тренироваться во время паузы на игры сборных. У кого-то целый состав уехал в сборные, зачем тогда играть спарринги? Разные команды – разные интересы.

– Фактор «Газпрома», финансирующего «Зенит», играет большую роль в договоренностях с другими клубами о товарищеских матчах?

– Ну, если денег много, можно и турнир с участием топ-клубов организовать.

– Но польза «Зениту» от таких матчей есть?

– Трудно сказать. Они же играли в Стамбуле, не у себя дома, где публику можно привлечь. Тем более что проводили матч в одно время с игрой сборной России. Та забила 11 голов Брунею, было очень интересно. Болельщикам, получается, надо разрываться между матчами. Это большая нагрузка и для них, и для футболистов. Они должны смотреть, как играет сборная России, и стремиться в нее попасть, – сказал бывший игрок сборной России.