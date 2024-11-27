Артета о 5:1 со «Спортингом»: «Очень рад, хороший результат в матче с сильным соперником. «Арсенал» был умен и эффективен в своих атаках»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Спортингом».

Лондонская команда выиграла матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 5:1.

«Я очень рад. Это хороший результат в матче с сильным соперником. Мы хотели сделать это заявление.

Перед матчем я чувствовал прилив сил и веру в команду. Первый тайм был очень хорошим. Мы были очень и по-настоящему эффективны в своих атаках. После того, как мы пропустили, мы проявили характер, чтобы вернуть игру в нормальное русло, а затем забили четвертый гол, и тогда ход игры снова изменился.

Нужно получать удовольствие [от этого]. Когда вы играете в этом турнире против такой команды, вы должны получать от этого удовольствие. Мне понравилась, как действовала эта команда. У нее была задумка на игру.

Если вы хотите бороться за большие трофеи, вы должны быть стабильны», – сказал Артета .