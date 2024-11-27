Артета о 5:1 со «Спортингом»: «Очень рад, хороший результат в матче с сильным соперником. «Арсенал» был умен и эффективен в своих атаках»
Лондонская команда выиграла матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 5:1.
«Я очень рад. Это хороший результат в матче с сильным соперником. Мы хотели сделать это заявление.
Перед матчем я чувствовал прилив сил и веру в команду. Первый тайм был очень хорошим. Мы были очень и по-настоящему эффективны в своих атаках. После того, как мы пропустили, мы проявили характер, чтобы вернуть игру в нормальное русло, а затем забили четвертый гол, и тогда ход игры снова изменился.
Нужно получать удовольствие [от этого]. Когда вы играете в этом турнире против такой команды, вы должны получать от этого удовольствие. Мне понравилась, как действовала эта команда. У нее была задумка на игру.
Если вы хотите бороться за большие трофеи, вы должны быть стабильны», – сказал Артета.
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