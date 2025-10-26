67

Фанаты «Реала» скандировали ¡Puta Barça! перед класико

Фанаты «Реала» оскорбляли «Барселону» перед класико.

Мадридская команда примет каталонскую в 10-м туре Ла Лиги. Матч состоится сегодня, Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 18:15 по московскому времени.

Перед игрой болельщики «сливочных», собравшиеся возле стадиона «Сантьяго Бернабеу», скандировали ¡Puta Barça! (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
logoЛа Лига
болельщики
logoКласико
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoСантьяго Бернабеу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У Мбаппе 6 голов в пяти класико. Форвард «Реала» забивает «Барсе» четыре матча подряд
3 минуты назад
Пенальти в класико отменен верно, считает экс-судья Итурральде: «Именно Винисиус атаковал то место, куда ставил ногу Ямаль»
7 минут назад
«Реал» – «Барселона». 1:0 – Мбаппе забил, гол Килиана на 12-й минуте отменили из-за офсайда. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Сото Градо назначил пенальти в пользу «Реала» на 2-й минуте класико после удара Винисиуса по ноге Ямаля, но отменил его, посмотрев повтор
17 минут назад
Мостовой пяткой забил «Динамо» с паса Глушенкова. Это первый гол вингера «Зенита» с игры в этом сезоне РПЛ
20 минут назадФото
Экс-судья Федотов о падении Мостового перед голом «Динамо»: «Я не увидел фола. Он отказался от борьбы и просто дорисовал, мяч правильно засчитали»
26 минут назад
Фанаты «Реала» освистали имя Ямаля при объявлении составов перед класико
27 минут назад
Игроки «Зенита» высказывали претензии Сухому за то, что он не зафиксировал фол на Мостовом в начале голевой атаки «Динамо». ВАР подтвердил решение судьи
29 минут назадФото
«Зенит» – «Динамо». 0:1 – Бителло открыл счет. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» против «Барселоны», «Атлетико» сыграет с «Бетисом» в понедельник
35 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити». 1:0 – Кэш забил на 19-й. Онлайн-трансляция
только чтоLive
«Байер» – «Фрайбург». 1:0 – Поку забил. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
У Глушенкова 6+3 в 11 матчах сезона РПЛ – хавбек «Зенита» ассистировал Мостовому в игре с «Динамо»
6 минут назад
Гол Мбаппе «Барсе» отменили из-за офсайда – часть его голени была вне игры
11 минут назадФото
Нани считает, что Ямаля не стоит сравнивать с Месси и Роналду: «Иначе мы разрушим то, каким хотели бы видеть Ламина. Давление убивает игроков»
37 минут назад
«Слухи об интересе «Барсы», «МЮ», «Интера» к нашим игрокам – бред сивой кобылы. Только через условную Турцию россияне могут уехать в топ-команду». Гришин о российских футболистах
40 минут назад
Первая лига. «Ротор» сыграл 0:0 с «Родиной», «Факел» уступил СКА
53 минуты назад
Прямым ударом с углового забил вингер «Борнмута» Тавернье «Ноттингему» в матче АПЛ
53 минуты назад
Хавбек «Ростова» Миронов о класико: «3:0 от «Реала». Я просто болею за них»
54 минуты назад
Тедеев об 1:1 с «Локо»: «Судьи бездарнейшим образом повели себя, когда «Акрон» мог выйти один на один. Не помешало бы проявить уважение – следить за эпизодами, оставаться незаметными»
сегодня, 14:48