Фанаты «Реала» скандировали ¡Puta Barça! перед класико

Фанаты «Реала» оскорбляли «Барселону» перед класико.

Мадридская команда примет каталонскую в 10-м туре Ла Лиги . Матч состоится сегодня, Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию , начало – в 18:15 по московскому времени.

Перед игрой болельщики «сливочных», собравшиеся возле стадиона «Сантьяго Бернабеу», скандировали ¡Puta Barça! (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘).