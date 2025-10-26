Фанаты «Реала» скандировали ¡Puta Barça! перед класико
Фанаты «Реала» оскорбляли «Барселону» перед класико.
Мадридская команда примет каталонскую в 10-м туре Ла Лиги. Матч состоится сегодня, Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 18:15 по московскому времени.
Перед игрой болельщики «сливочных», собравшиеся возле стадиона «Сантьяго Бернабеу», скандировали ¡Puta Barça! (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости