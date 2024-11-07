«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 4 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «Реал» – 6-й, «ПСЖ» – 19-й
Goal назвал «Ливерпуль» фаворитом Лиги чемпионов.
Английский клуб лидирует в общей турнирной таблице после 4 туров, набрав 12 очков. Мерсисайдцы поднялись на первую строчку в рейтинге фаворитов турнира по версии Goal.
Обновленный топ-20 выглядит так:
1. «Ливерпуль»;
2. «Барселона»;
3. «Интер»;
4. «Манчестер Сити»;
5. «Арсенал»;
6. «Реал»;
7. «Бавария»;
8. «Байер»;
9. «Аталанта»;
10. «Боруссия» Дортмунд;
11. «Ювентус»;
12. «Монако»;
13. «Атлетико»;
14. «Астон Вилла»;
15. «Спортинг»;
16. «Милан»;
17. «Брест»;
18. «Лилль»;
19. «ПСЖ»;
20. ПСВ.
«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 4-го тура, «Интер» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Ман Сити» – 10-й, «Бавария» – 17-я, «Реал» – 18-й, «ПСЖ» – в зоне вылета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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