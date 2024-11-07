«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 4 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «Реал» – 6-й, «ПСЖ» – 19-й

Goal назвал «Ливерпуль» фаворитом Лиги чемпионов.

Английский клуб лидирует в общей турнирной таблице после 4 туров, набрав 12 очков. Мерсисайдцы поднялись на первую строчку в рейтинге фаворитов турнира по версии Goal.

Обновленный топ-20 выглядит так:

1. «Ливерпуль»;

2. «Барселона »;

3. «Интер»;

4. «Манчестер Сити »;

5. «Арсенал »;

6. «Реал»;

7. «Бавария»;

8. «Байер»;

9. «Аталанта »;

10. «Боруссия » Дортмунд;

11. «Ювентус»;

12. «Монако»;

13. «Атлетико»;

14. «Астон Вилла»;

15. «Спортинг»;

16. «Милан»;

17. «Брест»;

18. «Лилль»;

19. «ПСЖ»;

20. ПСВ.

«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 4-го тура, «Интер» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Ман Сити» – 10-й, «Бавария» – 17-я, «Реал» – 18-й, «ПСЖ» – в зоне вылета