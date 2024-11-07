Микель Артета высоко оценил игру «Арсенала» в матче с «Интером» (0:1).

«Вот такой я хочу видеть свою команду. Из всех больших игр, которые мы провели в еврокубках, это, безусловно, лучшая за последние несколько лет.

Если будем играть так, как сыграли здесь, у нас есть хорошие шансы выиграть у «Челси». Я сказал команде, что горжусь ими. Я не видел, чтобы они играли в Европе так, как сегодня. И мы очень расстроены, потому что не получили от игры то, что хотели – это точно», – сказал главный тренер «Арсенала ».