Артета о 0:1 с «Интером»: «Лучшая игра «Арсенала» в еврокубках за последние несколько лет, горжусь игроками. Вот такой я хочу видеть свою команду»
Микель Артета высоко оценил игру «Арсенала» в матче с «Интером» (0:1).
«Вот такой я хочу видеть свою команду. Из всех больших игр, которые мы провели в еврокубках, это, безусловно, лучшая за последние несколько лет.
Если будем играть так, как сыграли здесь, у нас есть хорошие шансы выиграть у «Челси». Я сказал команде, что горжусь ими. Я не видел, чтобы они играли в Европе так, как сегодня. И мы очень расстроены, потому что не получили от игры то, что хотели – это точно», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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