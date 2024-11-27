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Глебов о нужности матча с Брунеем: «А какие у нас варианты? На игры с клубами Карпин добро не даст. Если есть возможность играть со сборными, надо пользоваться»

Данил Глебов высказался о нужности матча сборной России против Брунея.

– Как вы оцените недавние два матча сборной России против Брунея (11:0) и Сирии (4:0)?

– Какие-то глобальные выводы я бы делать не стал. В целом мы хорошо провели этот сбор, хорошо тренировались, хорошо отыграли оба матча. Внимательно действовали на поле, с максимальной концентрацией. Пытались делать все то, что нам говорил тренерский штаб, то, что мы натренировали при подготовке к играм. Можно быть довольными тем, как все прошло.

– Матч с Сирией сильно выделялся на фоне других осенних игр сборной?

– Тяжело сравнивать с Вьетнамом. И давайте не будем этого делать. По поводу Брунея тут говорить нечего – даже нефутбольному человеку понятно, что на фоне этого соперника Сирия сильнее. Поэтому особенно приятно, что мы выиграли у нее с крупным счетом и вообще провели качественный матч.

– Теперь, когда матч с Брунеем сыгран, вы можете сказать, стоило ли его вообще проводить?

– Ну а какие у нас варианты есть? У нас есть варианты команд?

– Заезженный аргумент противников таких матчей: надо играть с клубами РПЛ или медиакомандами.

– Валерий Георгиевич Карпин, по-моему, на это уже отвечал, что если играть с клубами, то он на это добро не даст. Мне лично тяжело ответить на этот вопрос, но если есть возможность играть с национальными сборными, то я бы старался ею пользоваться, – сказал хавбек «Ростова». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
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