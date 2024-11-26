Карпин на вопрос о худшем матче сборной России в 2024-м: «А с кем мы в этом году играли? Все смешалось в голове. Во Вьетнаме качество было ниже ожидаемого»

Валерий Карпин не сразу вспомнил соперников сборной России в 2024 году.

– Худший матч сборной в 2024-м?

– Так... Подскажите, с кем мы в этом году играли?

– Сербия, Белоруссия, Вьетнам, Бруней, Сирия.

– Хоть во Вьетнаме и победили 3:0, качество футбола было ниже ожидаемого. Но ребят я бы строго не судил. В Ханое такая духота и влажность, что даже на бровке стоять неприятно. А уж бегать... Плюс поле, мягко говоря, неидеальное.

– Теперь вижу, что не лукавили, когда сказали на недавней пресс-конференции, что не помните, с кем сборная играла в этом году, а с кем в прошлом.

– У меня в голове действительно все смешалось. Если спросите, когда принимали тот же Камерун – в сентябре, октябре или ноябре, не отвечу.

Понятно, могу поднять бумаги и посмотреть – но смысл? Были бы это официальные соревнования – другое дело, – сказал главный тренер сборной России.

34:0 – у России лучшая серия в мировом футболе. Уже 6 сухих разгромов в товарняках 🤪