Карпин на вопрос о худшем матче сборной России в 2024-м: «А с кем мы в этом году играли? Все смешалось в голове. Во Вьетнаме качество было ниже ожидаемого»
– Худший матч сборной в 2024-м?
– Так... Подскажите, с кем мы в этом году играли?
– Сербия, Белоруссия, Вьетнам, Бруней, Сирия.
– Хоть во Вьетнаме и победили 3:0, качество футбола было ниже ожидаемого. Но ребят я бы строго не судил. В Ханое такая духота и влажность, что даже на бровке стоять неприятно. А уж бегать... Плюс поле, мягко говоря, неидеальное.
– Теперь вижу, что не лукавили, когда сказали на недавней пресс-конференции, что не помните, с кем сборная играла в этом году, а с кем в прошлом.
– У меня в голове действительно все смешалось. Если спросите, когда принимали тот же Камерун – в сентябре, октябре или ноябре, не отвечу.
Понятно, могу поднять бумаги и посмотреть – но смысл? Были бы это официальные соревнования – другое дело, – сказал главный тренер сборной России.
34:0 – у России лучшая серия в мировом футболе. Уже 6 сухих разгромов в товарняках 🤪
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