Чалов о том, почему уехал из России: «Комплекс причин. Сыграл с «МЮ», вернулся в детскую мечту. Адекватно понимать свой уровень, расти как личность, расширять кругозор – это тоже важно»

Федор Чалов рассказал о своем решении уехать из России.

26-летний форвард в межсезонье перешел из ЦСКА в греческий ПАОК. В 19 матчах за новую команду во всех турнирах в активе игрока 1 гол и 2 ассиста.

– Есть много версий, почему именно ты покинул РПЛ. Давай сформулируем: Федор Чалов уехал...

– По совокупности причин. Все вместе. Даже сейчас посмотреть – сыграл с «Галатасараем », «Манчестер Юнайтед », вернулся в детскую мечту.

Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор – это тоже важно. В общем, комплекс причин, – сказал Чалов.

Чалов отдал голевую на победный и запорол выход один на один. Помог ПАОК с камбэком