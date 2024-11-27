Чалов о том, почему уехал из России: «Комплекс причин. Сыграл с «МЮ», вернулся в детскую мечту. Адекватно понимать свой уровень, расти как личность, расширять кругозор – это тоже важно»
Федор Чалов рассказал о своем решении уехать из России.
26-летний форвард в межсезонье перешел из ЦСКА в греческий ПАОК. В 19 матчах за новую команду во всех турнирах в активе игрока 1 гол и 2 ассиста.
– Есть много версий, почему именно ты покинул РПЛ. Давай сформулируем: Федор Чалов уехал...
– По совокупности причин. Все вместе. Даже сейчас посмотреть – сыграл с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед», вернулся в детскую мечту.
Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор – это тоже важно. В общем, комплекс причин, – сказал Чалов.
Чалов отдал голевую на победный и запорол выход один на один. Помог ПАОК с камбэком
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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