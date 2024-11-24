Чалов сделал победный ассист и запорол выход один на один. Помог ПАОК с камбэком

Яркий выход во втором тайме.

ПАОК перевернул матч с «Астерасом» (2:1) при помощи Федора Чалова – Спортс’’ показывал камбэк с участием наших легионеров.

Чалов поучаствовал в обоих голах. Но запорол выход один на один

В первом тайме ПАОК не впечатлял, «Астерас» плотно играл в защите и почти не давал шансов забить. Магомед Оздоев на 38-й минуте едва не забил со стандарта – не позволил вратарь Панайотис Цинтотас. Федор Чалов наблюдал за всем со скамейки.

После перерыва ПАОК пропустил: защитник Иоаннис Михайлидис занервничал под давлением и отдал мяч сопернику. «Астерас» быстро реализовал ошибку, забил опытный итальянец Федерико Македа.

На 64-й минуте Чалов заменил Тарика Тиссаудали, конкурент россиянина провел блеклый матч. А вот Федор почти сразу поучаствовал в голевой комбинации. Чалов вовремя отдал Иоаннису Константелиасу к штрафной: партнеры расчертили топ-комбинацию в одно касание, и ПАОК сравнял. Чалов ее запустил – пусть и не отметился голом или ассистом.

На 80-й минуте Федор мог наконец прервать молчание и забить победный. Классно открылся между защитниками, вышел один на один, но пробил предсказуемо и несильно.

Зато на 85-й Чалов не подвел – и сделал победный ассист. Сыграл в стенку с вышедшим на замену Абдулом Рахманом Баба – и экс-защитник «Челси» принес ПАОК победу 2:1. Федор не забил сам, но в подыгрыше смотрелся отлично.

«Нашим форвардам не хватает ясности мысли». Чалов отметился голевой после критики от Луческу

Чалов забил один мяч и отдал две результативные передачи в 19 матчах за ПАОК – статистика все еще так себе. Единственный гол Федора в Греции получился курьезным . В матче против «Волоса» (4:1) на 89-й минуте вратарь Даниэль Ковач попал мячом в ногу Чалова.

Федор блеснул после критики от Рэзвана Луческу – неделю назад тренер ПАОК сказал: «Нашим форвардам не хватает ясности мысли, поэтому они ошибаются, принимают неверные решения тогда, когда нужно реализовывать моменты – а мы создаем их много. Хочу, чтобы нападающие лучше боролись – тогда появятся и голы».

Реализовать момент не вышло, а вот ясность ума Чалов проявил – возможно, следующий матч в Лиге Европы с латвийской РФШ Федор начнет в основе.

ПАОК после этой победы поднялся с четвертого места на второе. Лидирует пока «Олимпиакос», но отрыв – всего одно очко.

Что с Чаловым в Греции, почему все так плохо? Объясняет Эльвин Керимов

Фото: PAOK_FC