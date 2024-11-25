Даниил Чалов о Федоре в ПАОК: «Шаг в сторону спорта, большой цели и мечты. Новый вызов и вдохновение. Перемены дают бесценный опыт»

Брат Федора Чалова Даниил высказался о карьерном пути нападающего ПАОК.

«Мы с Федей никогда не конкурировали в футболе, ничего друг другу не доказывали и советов не давали. То же самое и с моей стороны: не лезу ни в какие его решения.

Конечно, мы обсуждаем эмоции от игры, карьеры, жизни. Взять, например, возможность перехода в «Кристал Пэлас ». Мне кажется, тогда Федя воспринимал ее иначе: «Ты молодой, ты выстрелил, тебя позовут еще». Думаю, ЦСКА воспринимал примерно так же: «Ничего, будет еще разочек». А как показывает спорт, «еще разочек» не всегда случается. Иногда надо рисковать. Впрочем, если не случилось, то и не должно было случиться.

Сейчас Федя в Греции. Я хорошо знаю, как тяжело даются перемены и как сложно на них решиться. При этом надо понимать, что эти перемены и решения дают бесценный опыт.

Я, например, съездил в Хабаровск, попробовал там профессиональный футбол, полетал и получил безумный опыт. Это только один из шагов, а таких было много. И если бы я не рисковал и не делал этих движений, то ничего бы не менялось. Я бы не развивался и не становился лучше.

Да, Федя очень любит ЦСКА, многое сделал для клуба, как и клуб для него. Для него это дом, он закладывал первый камень стадиона, для него там все родное и знакомое. Кто-то скажет, что это надуманные вещи, но Федя на самом деле трепетно к такому относится.

Просто внутри него живет профессиональный футболист. Федя хотел сделать шаг туда, где все в его руках. Да, ПАОК попал только в Лигу Европы, но никто ничего и не обещал. Это был шаг в неизвестность, шаг в сторону спорта, шаг в сторону большой цели и мечты. Я рад, что он его сделал. Это новый вызов и новое вдохновение», – заявил Даниил Чалов в разговоре со Спортсом ’‘.

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