Круговой о Чалове: «Уровень не изменился, Федя каким был, таким и остался»
Данил Круговой высказался об уровне игры Федора Чалова.
В 9 матчах чемпионата Греции за ПАОК экс-форвард ЦСКА забил один гол.
За 60 минут в товарищеской игре с Брунеем (11:0) Чалов результативными действиями не отметился.
«Уровень Чалова не изменился, Федя каким был, таким и остался. Сейчас просто не очень игра идет, не та полоса, не забивает он.
Жалко, конечно, парень он хороший, очень талантливый и интересный, я ему желаю только удачи», – сказал защитник сборной России и ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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