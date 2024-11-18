2

Круговой о Чалове: «Уровень не изменился, Федя каким был, таким и остался» 

Данил Круговой высказался об уровне игры Федора Чалова.

В 9 матчах чемпионата Греции за ПАОК экс-форвард ЦСКА забил один гол. 

За 60 минут в товарищеской игре с Брунеем (11:0) Чалов результативными действиями не отметился.

«Уровень Чалова не изменился, Федя каким был, таким и остался. Сейчас просто не очень игра идет, не та полоса, не забивает он. 

Жалко, конечно, парень он хороший, очень талантливый и интересный, я ему желаю только удачи», – сказал защитник сборной России и ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoДанил Круговой
logoФедор Чалов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Чалов превращается в Кокорина – не забивает, но все продолжают считать его топ-нападающим. Надежд на большую европейскую карьеру и близко нет». Пономарев о Федоре
15вчера, 12:53
Чалов, Агкацев, Обляков, Дивеев, Кривцов и Черников уехали из сборной России и не сыграют с Сирией
55вчера, 11:28
Чалов, Мостовой, Обляков, Пруцев, Кривцов – в старте сборной России на матч с Брунеем
8715 ноября, 14:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хет-трик Овечкина, нападение на Евсеева, Казахстан Черчесова проиграл 0:5, «Динамо» уступило «Амкалу» в шоу-матче, Синнер взял итоговый, победы Семененко и Петросян и другие новости
7 минут назад
Евсеев после распыления баллончика в лицо: «Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего»
7сегодня, 02:59
Евсееву брызнули в лицо из баллончика, попросив закурить. Его ассистент Шмарко получил удар ножом по лицу при попытке задержать нападавших (Baza)
66вчера, 22:45
Вадим Евсеев: «Напали с ножом. Полиция схватила нападавших. Их было двое. Держимся...»
38вчера, 21:59
«На Евсеева совершено нападение с применением холодного оружия. Жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции уже разбираются». Казанский сообщил об инциденте в Астрахани
45вчера, 21:51
Франция выиграла группу в Лиге наций, обойдя Италию по голам в последнем туре. Бельгия – 3-я
5вчера, 21:46
У Бельгии 1 победа в 8 последних матчах. Команда Тедеско потерпела 3 поражения подряд
77вчера, 21:42
Лига наций. Италия проиграла Франции, Израиль победил Бельгию, Англия разнесла Ирландию, Казахстан пропустил 5 голов от Норвегии
158вчера, 21:41
«Съездить в сборную – честь и привилегия. Вы говорите: Сирия, Бруней, но сначала надо выйти и их обыграть. Такие матчи нужны». Морозов о соперниках России
9вчера, 21:10
Фаджоли о лудомании: «Я застрял в пузыре. Мог на 13 часов уставиться в телефон, не понимая, что происходит. Я ставил ради адреналина, и это было главной проблемой»
21вчера, 21:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Фиорентина» готова выкупить Адли у «Милана» за 10,5 млн евро и подписать с хавбеком 4-летний контракт
219 минут назад
Агент Барбоза допустил переход Неймара в «Зенит»: «Чисто теоретически. Но он никогда не скрывал, что хотел бы закончить карьеру в Бразилии»
434 минуты назад
Габулов об игре с Брунеем: «Такие матчи, как у сборной России — контрольные. Не только Черчесов так их называет. Товарищеские — это когда ветераны собрались поиграть» 
2сегодня, 03:13
Максименко сыграет в матче с Сирией. Кафанов подтвердил
3сегодня, 02:45
Дешам о 3:1 с Италией: «Заслуженный результат, Франция очень хорошо поработала, избежав повторения ошибок 1-го тура» 
сегодня, 02:31
Спаллетти об 1:3: «Италия недостаточно хорошо играла в пас и позволяла Франции перекрывать зоны» 
2сегодня, 02:16
«Атлетико» поздравил Хорхе Мартина с чемпионством в MotoGP: «Вся красно-белая семья гордится таким великолепным спортсменом»
вчера, 23:02
У Италии первое поражение в 6 матчах – с 1/8 финала Евро-2024
4вчера, 21:55
Франция победила Италию в гостях – 3:1! Рабьо сделал дубль, у Диня два ассиста
16вчера, 21:41
Бельгия уступила Израилю (0:1) и сыграет в стыковых матчах за сохранение прописки в дивизионе А
16вчера, 21:39