Круговой о Чалове: «Уровень не изменился, Федя каким был, таким и остался» 

Данил Круговой высказался об уровне игры Федора Чалова.

В 9 матчах чемпионата Греции за ПАОК экс-форвард ЦСКА забил один гол.

За 60 минут в товарищеской игре с Брунеем (11:0) Чалов результативными действиями не отметился.

«Уровень Чалова не изменился, Федя каким был, таким и остался. Сейчас просто не очень игра идет, не та полоса, не забивает он.

Жалко, конечно, парень он хороший, очень талантливый и интересный, я ему желаю только удачи», – сказал защитник сборной России и ЦСКА .