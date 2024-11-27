Нойер – 4-й вратарь со 150+ играми в еврокубках. Больше только у Касильяса, Буффона и Рейны
Мануэль Нойер – 4-й вратарь в истории, сыгравший 150+ матчей в еврокубках.
38-летний вратарь «Баварии» принял участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).
Этот матч стал для него 145-м в рамках данного турнира. Также у него в активе 5 игр в Кубке УЕФА (за «Шальке» в сезоне-2008/09).
Таким образом, в сумме Нойер провел 150 матчей в еврокубках (без учета игр за Суперкубок УЕФА).
Среди вратарей больше матчей в рамках главных европейских клубных турниров провели только Икер Касильяс (179), Джанлуиджи Буффон (159) и Хосе Рейна (157).
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Опубликовал: Александр Балабанов
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