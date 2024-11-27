Роковая ошибка Сафонова с «Баварией», «Сити» слил 3:0 первым в истории, рядом 6:0, 6:1 и 5:0. Главное в ЛЧ

40 голов за день.

Стартовала вторая половина общего этапа Лиги чемпионов. Вот только главное из безумных вторничных матчей пятого тура.

Сафонов ошибся – и «ПСЖ» проиграл 0:1. Не справился с подачей на ближнюю

«ПСЖ» проиграл «Баварии» из-за ошибки Матвея Сафонова – 0:1 . Да, мы иногда любим приукрасить масштаб косяков Джанлуиджи Доннаруммы, но и тут отрицать очевидного не будем.

Сафонов не смог выбить мяч после подачи углового на ближнюю штангу – и «Бавария» забила, это был Ким Мин Чжэ.

Да, Матвей дальше несколько раз спасал и провел по сумме впечатлений непровальный матч, но других голов не было, а значит влияние его плохого выхода из ворот максимально. Подвел еще и Усман Дембеле, который схватил красную в начале второго тайма, и усложнил задачу отыграться.

Отрицательное влияние Матвея на результат очевидно, но благодаря следующим сэйвам его многие называют и героем, лучшим игроком матча в «ПСЖ», да и Луис Энрике в ошибке не винит . Итог противоречивый, но в хорошем смысле не однозначный.

● У «Баварии» вторая подряд победа 1:0, так отреагировали на два поражения . «ПСЖ» скатывается: нет побед с первого тура, в пяти матчах только четыре очка, идут в зоне прямого вылета из турнира.

● Сафонов провел в ЛЧ второй матч: у него теперь победа 1:0 и поражение 0:1 . В этой игре шесть сэйвов, но всего 13 точных передач из 42 – еще одна грустная деталь. Подробнее его игру мы разобрали здесь .

Матвей дальше в ЛЧ поедет в Зальцбург, а «Бавария» сыграет с «Шахтером».

«Сити» упустил 3:0 – черная серия продолжается. Как это возможно?

«Манчестер Сити» по-новому провалился: вели у «Фейеноорда» 3:0 к 75-й минуте, но закончили вничью – 3:3. Даже с дублем Эрлинга Холанда.

Казалось, вернувшейся реализации форварда должно хватить: он забил сначала с пенальти, потом с игры. Между его голами добавил Илкай Гюндоган, выглядело очень легко: на 53-й минуте дошли до разгромного счета, за 15 до конца основного времени так и вели 3:0. Как вдруг!

«Фейеноорд» отыграл один – Пеп Гвардиола секунд 20 сидел, обхватив голову руками . Как будто видел будущее. «Фейеноорд» отыграл второй – когда мяч просочился между Эдерсоном и штангой, Сантьяго Хименес внес в пустые почти с линии. А на 89-й минуте нидерландцы на «Этихаде» вообще сравняли, Давид Ганцко наказал за грубую ошибку.

● У «Сити» в ЛЧ теперь две ничьих, две победы и поражение – не очень-то похоже на фаворита турнира. Причем за два последних тура только одно очко, семь пропущенных вместе с 1:4 от «Спортинга». «Фейеноорд» набрал всего на одно очко меньше.

● Да, «Сити» прервал серию из пяти поражений подряд – так выглядит наполовину полный стакан. Но разве хоть кто-то посмотрит на ситуацию этими глазами? Нет, это новый провал команды, и только такая точка зрения возможна.

● «Сити» первым в истории ЛЧ упустил преимущество в три мяча после 75-й минуты . Да, вот другими словами, чтобы было проще осознать: до этого всегда командам, которые вели за 15 минут до конца так крупно, удавалось довести до победы.

Для «Сити» в календаре следом – гостевой «Ювентус», нидерландцы примут «Спарту».

Дикий привоз помог выиграть «Милану» в Словакии. «Слован» держался благодаря голу армянина

«Милан» двумя голами на коротком отрезке вырвал победу у «Слована» – 3:2 . Гола Тиграна Баргесяна мало.

Армянский полузащитник быстро ответил Кристиану Пулишичу, до середины второго тайма держалась ничья, но через 20 тихих минут после выхода на замену Рафаэл Леау реализовал важнейший выход один на один.

Словацкий форвард Давид Стрелец прибил своих почти сразу после этого: вдруг отдал ассист Тэмми Абрахаму так, будто это его партнер по атаке, а не соперник. Англичанин легко и без помех забил, потому что был один в чужой штрафной. Этот гол стал победным, в концовке 19-летний словак Нино Марцелли классно и точно пробил под перекладину, с ассиста Баргесяна.

● «Милан» выиграл третий матч подряд после старта с двух поражений . Причем с одинаковым сценарием: свой гол, пропущенный, еще два своих. Второй словацкий мяч испортил третьи подряд 3:1. У «Слована» пять поражений из пяти. Хоть это и был самый плотный матч, команда останется в самом низу с нулем.

● У Абрахама 1+1 – его первая польза в ЛЧ . До этого один раз стартовал, дважды появлялся на замену, но уходил без результативных действий.

● Баргесян – второй армянин с голом в Лиге чемпионов . Первым был, конечно же, Генрих Мхитарян, у него семь мячей. Тигран в «Словане» четвертый сезон, поднялся до ЛЧ с командой к 31 году. До этого играл за македонский «Вардар», а также «Кайсар» и «Астану» в Казахстане.

У «Слована» теперь дорога к «Атлетико», а «Милан» примет «Црвену Звезду».

Легчайший разнос: «Атлетико» закинул «Спарте» шесть

«Атлетико» хлестко разгромил «Спарту» 6:0 с четырьмя голами за полчаса . И двумя дублями.

Хулиан Альварес запустил эту победу на 15-й минуте голом со штрафного, к перерыву было всего 2:0, но с 59-й до 89-й мадридцы здорово улучшили разницу: второй закинул Альварес, в последнюю пятиминутку два положил Анхель Корреа, а Маркос Льоренте закончил с 1+2.

● Для «Атлетико» это третья победа в ЛЧ : забыли провальную пару туров с 1:7 от «Бенфики» и «Лилля», следом обыграли «ПСЖ» и Спарту» (8:1 по сумме). У чехов третье поражение подряд после старта с четырех очков за два тура.

● «Атлетико» поймал форму: шестая победа подряд с общей разницей 15:2 . В этой серии кубковый «Вик» (2:0), «Лас-Пальмас» (2:0), «ПСЖ» в ЛЧ (2:1), «Мальорка» (1:0), «Алавес» (2:1) и теперь «Спарта». Красиво исполняют в честь 700-матчевого юбилея Диего Симеоне.

Мадридцы, как мы уже видели, примут «Слован», а «Спарте» ехать к «Фейеноорду».

«Барса» разгромила сенсацию ЛЧ. У Левандовского теперь 100+ голов

«Барселона» крупно выиграла у удивляющего «Бреста» – 3:0 . Роберт Левандовски дублем достиг и перешагнул планку в 100 голов.

Добил до круглого, когда быстро заработал пенальти и сам реализовал. «Барса», правда, долго не могла закрепить – до 66-й минуты и включения Дани Ольмо. А в самом конце Левандовски добавил с игры свой 101-й.

● «Барса» выиграла в ЛЧ четвертый матч подряд – мощно после стартового поражения от «Монако». И все победы крупные: 5:0 с «Янг Бойз», 4:1 против «Баварии», 5:2 над «Црвеной Звездой» и теперь тоже в три мяча. А вот сенсационный «Брест» проиграл первый раз в турнире – сам факт, что только в пятом туре, уже достижение.

● Для Левандовского это были 100-й и 101-й голы в Лиге чемпионов . 15 теперь за «Барселону», 17 было в «Дортмунде», остальные – за «Баварию». Роберт лишь третий в истории, кому удалось пробить трехзначное. Вы знаете первых двоих: у Лионеля Месси было 129 мячей, у Криштиану Роналду – 140.

«Барсе» теперь готовиться к поездке в полуродной для Левандовского Дортмунд, а «Брест» сыграет дома с ПСВ.

«Арсенал» остановил Дьокереша и разгромил «Спортинг». Еще и затроллили

У «Арсенала» удивительно легкая победа в Португалии – 5:1 . Сделали все быстро.

Без Рубена Аморима лиссабонцы тут же потеряли победную серию. После ярчайших 4:1 с «Манчестер Сити» поражение без особых шансов от другого топа АПЛ. «Арсенал» быстро вскрыл через правый фланг, сработал короткий розыгрыш после аута и прострел на дальнюю, Габриэл Мартинелли замкнул. А через 15 минут уже Кай Хавертц вносил в пустые после другого прострела.

Перед самым перерывом сделали разгромный счет, причем другой Габриэл – защитник Магальяэс – поиздевался. Забил головой и отметил жестом Виктора Дьокереша.

Да, на его поле, когда к перерыву самого опасного соперника сам сдержал. И сам забил. Швед в итоге бахнул только в штангу под конец, гол лишь у португальского защитника Гонсалу Инасиу, а «Арсенал» с пенальти Букайо Сака и мячом Леандро Троссарда довел до совсем крупного.

● «Арсенал» выиграл в ЛЧ третий раз и второй подряд – реакция на поражение от «Интера». А «Спортинг» побросало: 1:5 сразу после 4:1. Хотя очков у лиссабонцев и лондонцев поровну – соседи в таблице.

● Дьокереш второй раз не забил в ЛЧ – и оба раза «Спортинг» потерял очки . До «Арсенала» его сдержал ПСВ, сыграли 1:1. За последний месяц это лишь второй матч из десяти, когда Виктор ушел без гола. Еще не забил «Браге» в чемпионате, но там и без него устроили камбэк с 0:2 в 4:2 за полчаса.

Дальше «Арсенал» примет «Монако» Александра Головина, у «Спортинга» выездной матч с «Брюгге».

Развлечение «Байера»: накидали пять. Виртц – главный герой

«Байер» без проблем убрал «Зальцбург» – 5:0 . Быстро и легко.

Команда Хаби Алонсо забрала контроль сразу. Начала с пенальти, причем украинского судью Николая Балакина отговаривал ВАР: позвали посмотреть, как именно мяч после тычка ногой Самсона Байду попал ему в руку. Очевидно, видеопомощники заметили ошибку, но Балакин прокрутил эпизод и оставил свое решение. Флориан Виртц реализовал.

Через три минуты Алекс Гримальдо добавил второй со штрафного, вратарь не шелохнулся. В первом же тайме Виртц дублем довел до крупного, когда почти без пространства обыграл троих в штрафной и покатил мимо кипера. Во втором только добавляли, Флориан приплюсовал ассист.

● Для «Байера» третья победа в ЛЧ : после ничьей (1:1 в Бресте) и поражения 0:4 от «Ливерпуля». Если выигрывают, получается всухую – до этого были 4:0 с «Фейеноордом» и 1:0 над «Миланом». «Зальцбург» на секунду показался небезнадежным, когда выиграл три недели назад у «Фейе», но вот четвертое поражение в пяти матчах.

● У Виртца пять голов за пять первых в жизни игр ЛЧ . Это второй дубль, еще забивал два «Фейеноорду» в первом туре, а с учетом ассиста это самый результативный лигочемпионский матч в карьере.

«Байер» останется дома и на следующий тур – ждут «Интер», «Зальцбург» примет ПСВ.

И «Аталанта» выиграла в пять мячей – блеск. Ретеги и Де Кетеларе царят

«Аталанта» не заметила «Янг Бойз» – 6:1 . В каком же они порядке.

Только сейчас «Аталанта» впервые в этой Лиге чемпионов пропустила – так дерзко «Янг Бойз» ответил через две минуты на первый пропущенный. Но лишь разозлил, потому что итальянцы к 31-й минуте забили три, а всего – шесть.

Сначала вратарь с поэтичным именем Давид фон Балльмос пропустил под собой после удара Шарля де Кетеларе, через три минуты Сеад Колашинац добавил – внезапно центральный защитник вышел один на один. Сыграл на перехвате, помчал вперед и остановился, только когда на скорости пробил мимо вратаря.

4:1 к перерыву, 6:1 в итоге – разнос.

● «Аталанта» выиграла в ЛЧ третий раз, поражений нет – так что уже 11 очков . И с общей разницей 11:1. «Янг Бойз» проигрывает всем, достижение – что второй матч подряд забили.

● Матео Ретеги и Шарль де Кетерале сделали по дублю. У аргентино-итальянского форварда первые мячи в ЛЧ, лучший бомбардир Серии А пошел решать и тут. Бельгиец вообще покорил этот матч, у него тоже первые голы в турнире, но еще и три ассиста. Да-да, 2+3 в Лиге чемпионов – ну каков!

«Аталанте» дальше намного сложнее – принимает «Реал», а «Янг Бойз» поедут к «Штутгарту».

Какой четкий «Интер»: без поражений и пропущенных. И как глубоко «Лейпциг»: без очков

«Интер» выиграл у «Лейпцига» благодаря автоголу – 1:0 . Двигаются скучно, но почти без ошибок.

Миланцы забили отчасти случайно: Федерико Димарко подавал штрафной с фланга хитро, но все же помог голу рикошет от 21-летнего защитника «Лейпцига» Кастелло Лукеба. Мяч остался единственным, и это укладывается в стиль.

● «Интер» третий раз подряд выиграл 1:0 , после «Арсенала» и «Янг Бойз». Всего четвертая победа, вдобавок ничья – около идеала, промежуточные лидеры. А «Лейпциг» стучит с самого донышка: вот уж от кого мы не ждали полного нуля после пяти туров.

● Миланцы остались единственными, кто в ЛЧ не пропускал . Вничью в первом туре с «Ман Сити» они играли 0:0, потом побеждали 4:0 «Црвену Звезду», так что все сухо.

«Интер» поедет в Германию – к «Байеру», а «Лейпциг» примет «Астон Виллу».

Таблица прямо сейчас

«Интер» лидирует, «Барселона» теперь с лучшей разницей (но всех может обойти пока идеальный «Ливерпуль»).

«ПСЖ» вне зоны плей-офф и по итогам тура может только скатиться еще ниже.

Главное блюдо в среду – «Ливерпуль» против «Реала».

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Alex Caparros, Carl Recine, Daniela Porcelli; East News /AP Photo/Petr David Josek, Roman Vondrous/CTK via AP, FILIPE AMORIM / AFP, INA FASSBENDER / AFP, IPA Sport/ABACA