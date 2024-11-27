Пеп о 3:3 с «Фейеноордом»: «Сити» играет хорошо, но не побеждает. Нельзя пропускать такие голы, не знаю, связано ли это с психологией»

Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов.

Матч 5-го тура общего этапа завершился со счетом 3:3. «Манчестер Сити» пропустил три мяча, ведя 3:0 к 75-й минуте матча.

«При счете 3:0 мы играли хорошо, но затем пропустили много голов, потому что были нестабильны. Мы позволили им забить первый гол, затем второй, поэтому было трудно.

В последнее время мы много проигрывали, мы уязвимы, и нам, конечно, нужна была победа, и игра вселяла уверенность. Мы играли на хорошем уровне, но у нас возникли проблемы, как только что-то произошло.

Не знаю, связано ли это с психологией. Нельзя было позволять забивать первый гол, как и второй. После этого мы забыли все, что происходило, мы отчаянно хотели победить.

Мы играем хорошо, но не побеждаем. Ситуация такова, какова она есть. Мы провели хорошую игру, но на таком уровне нельзя позволять себе подобное.

Сейчас я не готов думать [об оставшихся трех матчах]. Нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре. Если мы не сможем побеждать в таких матчах, как сегодня, то нам будет трудно [их выиграть]», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в эфире Amazon Prime.

«Ман Сити» не побеждает 6 матчей подряд – 5 поражений и ничья. 1 декабря – выезд к «Ливерпулю».