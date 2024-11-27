«Ман Сити» пропустил 17 голов в 6 последних матчах

«Манчестер Сити» пропустил семь голов за две игры.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разделила очки с «Фейеноордом » в Лиге чемпионов – 3:3.

5 ноября действующие чемпионы Англии пропустили от «Спортинга » в Лиге чемпионов четыре мяча, 9 ноября – еще два от «Брайтона» в АПЛ . 23-го четыре раза им забил «Тоттенхэм».

Таким образом, соперники «Манчестер Сити » в последних четырех матчах отличились 13 раз. И 17 раз – за 6 игр, на протяжении которых «горожане» не побеждают.

В следующем матче «горожане» встретятся с «Ливерпулем» – это произойдет 1 ноября.