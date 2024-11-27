«Ман Сити» пропустил 17 голов в 6 последних матчах
«Манчестер Сити» пропустил семь голов за две игры.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня разделила очки с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов – 3:3.
5 ноября действующие чемпионы Англии пропустили от «Спортинга» в Лиге чемпионов четыре мяча, 9 ноября – еще два от «Брайтона» в АПЛ. 23-го четыре раза им забил «Тоттенхэм».
Таким образом, соперники «Манчестер Сити» в последних четырех матчах отличились 13 раз. И 17 раз – за 6 игр, на протяжении которых «горожане» не побеждают.
В следующем матче «горожане» встретятся с «Ливерпулем» – это произойдет 1 ноября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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