«Ман Сити» первым в истории ЛЧ не выиграл матч, ведя 3:0 к 75-й минуте
«Манчестер Сити» впервые за 35 лет не смог победить, ведя в 3 гола по ходу матча.
Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Фейеноордом» (3:3) в 5-м туре Лиги чемпионов, ведя 3:0 по ходу матча.
В последний раз «горожанам» не удалось победить при таком преимуществе в 1989 году в матче с «Борнмутом» (3:3).
Кроме того, «Манчестер Сити» стал первой командой в истории ЛЧ, которой не удалось выиграть матч при преимуществе в 3 мяча к 75-й минуте.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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