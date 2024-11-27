«Ман Сити» первым в истории ЛЧ не выиграл матч, ведя 3:0 к 75-й минуте

«Манчестер Сити» впервые за 35 лет не смог победить, ведя в 3 гола по ходу матча.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Фейеноордом » (3:3) в 5-м туре Лиги чемпионов , ведя 3:0 по ходу матча.

В последний раз «горожанам» не удалось победить при таком преимуществе в 1989 году в матче с «Борнмутом» (3:3).

Кроме того, «Манчестер Сити » стал первой командой в истории ЛЧ, которой не удалось выиграть матч при преимуществе в 3 мяча к 75-й минуте.