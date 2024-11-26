Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Это не бюджетные деньги – наличный расчет, обнал, бартер или криптовалюты. Но во многих регионах футбол финансируется государством»
Об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Ранее Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.
– Не каждый глава региона позволит себе заявить о таких деяниях в футболе, это смело. СК, прокуратура обращались к вам с вопросами, кто был человек, сообщивший о 36 млн рублей. Можете назвать, кто это? Ведь это преступление…
– Спасибо за поддержку. По поводу взаимодействия с органами – не бюджетные деньги требовали. Насколько понял, в этой системе либо наличный расчет, обнал, бартер или криптовалюты.
Это не бюджетные деньги. Но многие регионы финансируют футбол из государственных средств, – сказал Федорищев.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
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