Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Это не бюджетные деньги – наличный расчет, обнал, бартер или криптовалюты. Но во многих регионах футбол финансируется государством»

В коррупционных схемах судейского корпуса применялась криптовалюта.

Об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Ранее Федорищев рассказал, что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ .

– Не каждый глава региона позволит себе заявить о таких деяниях в футболе, это смело. СК, прокуратура обращались к вам с вопросами, кто был человек, сообщивший о 36 млн рублей. Можете назвать, кто это? Ведь это преступление…

– Спасибо за поддержку. По поводу взаимодействия с органами – не бюджетные деньги требовали. Насколько понял, в этой системе либо наличный расчет, обнал, бартер или криптовалюты.

Это не бюджетные деньги. Но многие регионы финансируют футбол из государственных средств, – сказал Федорищев.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳